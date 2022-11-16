فعاليات مميزة لكل البنات في بوليفارد حواء

نشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو لفاعليات بوليفارد حواء المقرر يوم 19 نوفمبر الجاري في بوليفارد رياض سيتي.

بوليفارد حواء

وقال تركي آل الشيخ: “فعاليات مميزة لكل البنات بمجال المكياج والعناية بالبشرة والجمال، في بوليفارد حواء، يوم 19 نوفمبر في بوليفارد رياض سيتي”.

موسم الرياض

ويتميز موسم الرياض 2022، بتقديمه مزيجًا فريدًا من التشويق والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنةً كبرى ووجهةً مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار من خيارات ترفيهية، فضلًا عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى المنطقة والعالم.