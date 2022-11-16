فعاليات مميزة لكل البنات في بوليفارد حواء

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نشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو لفاعليات بوليفارد حواء المقرر يوم 19 نوفمبر الجاري في بوليفارد رياض سيتي.
فعاليات مميزة لكل البنات بمجال المكياج والعناية بالبشرة والجمال … في بوليفارد حواء ✨❤️
يوم ١٩ نوفمبر في #بوليفارد_رياض_سيتي 👏
لا يفوتكم واحجزوا الحين 😎https://t.co/vxHYmE63SY#موسم_الرياض pic.twitter.com/nAvg1gqfPgقد يهمّك أيضاً
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 15, 2022
وقال تركي آل الشيخ: “فعاليات مميزة لكل البنات بمجال المكياج والعناية بالبشرة والجمال، في بوليفارد حواء، يوم 19 نوفمبر في بوليفارد رياض سيتي”.
ويتميز موسم الرياض 2022، بتقديمه مزيجًا فريدًا من التشويق والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنةً كبرى ووجهةً مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار من خيارات ترفيهية، فضلًا عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى المنطقة والعالم.