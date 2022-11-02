Icon

إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لفحص المركبات Icon السفير بخاري يوضح سبب قطع زيارته لـ الفاعور Icon ماسك يسخر من إلحاح عودة ترامب لتويتر Icon الصويلحي لـ”المواطن”: لا يمكن التنبؤ ببطل كأس الملك Icon حضور المملكة في قمة الجزائر تأكيد للتضامن العربي Icon فيديو متداول للعثور على رتيل مفقودة مكة Icon الألعاب الإلكترونية بـ السعودية تتفوق على أمريكا  Icon خدمات جديدة بالأحوال منها بدل فاقد الهوية Icon رد السعودية نتيجة لأخطاء بايدن وغطرسته Icon بايدن في محاولة أخيرة لإنقاذ الديمقراطيين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمتزج فيه الطبيعة بالتاريخ والحاضر

فندق بانيان العلا ملاذ صحراوي يخطف الأنفاس 

2022-11-02 الساعة 5:14
فندق بانيان العلا ملاذ صحراوي يخطف الأنفاس 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

سلطت مجلة Condé Nast Traveller البريطانية الضوء على فندق بانيان تري العلا قائلة إنه يجلب مستوى جديدًا من الفخامة التي تخطف الأنفاس في أرض يعود تاريخ حضارتها إلى قرون مضت.

وتابع تقرير المجلة المتخصص في السياحة الفارهة قائلًا: في واحة مليئة بـ 2.3 مليون نخلة ومقابر من الحجر الرملي محفورة في الصخور من قبل الأنباط وهم المهندسون المعماريون الذين نحتوا مواقع التراث القديم في العلا، يتواجد منتجع وفندق بانيان تري العلا.

فندق بانيان العلا ملاذ صحراوي يخطف الأنفاس  (1)

تصميم بانيان تري العلا

يمتد المنتجع على مساحة 10 آلاف متر مربع في وادي العشار، وفي الصباح الباكر، عندما يشع ضوء الشمس الأول على السطح تأخذ الصخور لونًا عسليًا يتغير طوال اليوم ليصبح ورديًا دافئًا مع غروب الشمس.

وتمتزج هناك المناظر الطبيعية بالتاريخ بالبناء الحديث في الفندق الذي يشتمل على الجناحين الشمالي والجنوبي المتصلين بمسار بطول ثلاثة كيلومترات تقريبًا.

وقال التقرير: على الرغم من أن المملكة فتحت أبوابها للسياحة في 2019 فقط إلا أن هناك شعورًا حقيقيًا بأن كل شخص تقابله من موظفي الفندق إلى السائقين والمرشدين وحتى العائلات المحلية متحمسين ليكون جزءًا من الترحيب بالعالم.

وقال التقرير عن تصميم منتجع بانيان تري العلا أنه يتضمن فللًا رائعة وواسعة وذات مخططات لونية تعكس المناظر الصحراوية في الخارج، وهي كبيرة الحجم مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف لتوفر التهوية الطبيعية، والمناظر لا تقل عن كونها مذهلة، كما أن التفاصيل تحاكي تصاميم المقابر النبطية في مدينة الهجر.

ويقدم المنتجع الكثير من الخدمات الترفيهية مثل أفضل أطباق ونكهات الطعام المحلية والعالمية، كما يركز على فلسفة الصحة والرفاهية والسياحة العلاجية مثل منتجعات السبا والتدليك وعلاجات الوجه وتقشير الجسم وجلسات اليوجا والتأمل.

حلم السياح في العلا 

وأهم ما يميز المنتجع الصحي هو حمام السباحة الصخري اللامتناهي الموجود بين الجدران الصخرية الشاهقة مع إطلالات على الوادي خلفه وهو أمر لا يضاهيه أي مكان في العالم، ما يجعله حلمًا للسياح الراغبين في الاسترخاء.

فندق بانيان العلا ملاذ صحراوي يخطف الأنفاس  (1)

بجانب ذلك هناك أنشطة أخرى مثل ركوب الخيل مجانًا على الخيول العربية الجميلة، ومراقبة النجوم ليلًا.

مراعاة ذوي الهمم 

ولفت التقرير البريطاني إلى أن المطورين راعوا ذوي الهمم وخصصوا لهم أماكن إقامة يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة، وعربات مخصصة لهم أيضًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

معرض للطائرات الحربية بقاعدة الملك فيصل الجوية
السعودية اليوم

معرض للطائرات الحربية بقاعدة الملك فيصل الجوية

السعودية اليوم
الشمراني يستذكر أصدقاءه الراحلين بخاطرة مؤثرة
حصاد اليوم

الشمراني يستذكر أصدقاءه الراحلين بخاطرة مؤثرة

حصاد اليوم
العلاقة بين الغذاء وعلاج الاكتئاب الموسمي
حصاد اليوم

العلاقة بين الغذاء وعلاج الاكتئاب الموسمي

حصاد اليوم
ثلاثية تحسم قمة تشيلسي ضد ميلان
الرياضة العالمية

ثلاثية تحسم قمة تشيلسي ضد ميلان

الرياضة العالمية
%55 من السعوديين لا يدخرون الأموال
السعودية اليوم

%55 من السعوديين لا يدخرون الأموال

السعودية اليوم
أمريكا على وشك مواجهة مخاطر مالية
العالم

أمريكا على وشك مواجهة مخاطر مالية

العالم
مواقع التواصل وراء عاهات الأبناء النفسية
السعودية اليوم

مواقع التواصل وراء عاهات الأبناء النفسية

السعودية اليوم
جهود مرور الطائف وقت هطول الأمطار
السعودية اليوم

جهود مرور الطائف وقت هطول الأمطار

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه