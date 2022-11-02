فندق بانيان العلا ملاذ صحراوي يخطف الأنفاس 

سلطت مجلة Condé Nast Traveller البريطانية الضوء على فندق بانيان تري العلا قائلة إنه يجلب مستوى جديدًا من الفخامة التي تخطف الأنفاس في أرض يعود تاريخ حضارتها إلى قرون مضت.

وتابع تقرير المجلة المتخصص في السياحة الفارهة قائلًا: في واحة مليئة بـ 2.3 مليون نخلة ومقابر من الحجر الرملي محفورة في الصخور من قبل الأنباط وهم المهندسون المعماريون الذين نحتوا مواقع التراث القديم في العلا، يتواجد منتجع وفندق بانيان تري العلا.

تصميم بانيان تري العلا

يمتد المنتجع على مساحة 10 آلاف متر مربع في وادي العشار، وفي الصباح الباكر، عندما يشع ضوء الشمس الأول على السطح تأخذ الصخور لونًا عسليًا يتغير طوال اليوم ليصبح ورديًا دافئًا مع غروب الشمس.

وتمتزج هناك المناظر الطبيعية بالتاريخ بالبناء الحديث في الفندق الذي يشتمل على الجناحين الشمالي والجنوبي المتصلين بمسار بطول ثلاثة كيلومترات تقريبًا.

وقال التقرير: على الرغم من أن المملكة فتحت أبوابها للسياحة في 2019 فقط إلا أن هناك شعورًا حقيقيًا بأن كل شخص تقابله من موظفي الفندق إلى السائقين والمرشدين وحتى العائلات المحلية متحمسين ليكون جزءًا من الترحيب بالعالم.

وقال التقرير عن تصميم منتجع بانيان تري العلا أنه يتضمن فللًا رائعة وواسعة وذات مخططات لونية تعكس المناظر الصحراوية في الخارج، وهي كبيرة الحجم مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف لتوفر التهوية الطبيعية، والمناظر لا تقل عن كونها مذهلة، كما أن التفاصيل تحاكي تصاميم المقابر النبطية في مدينة الهجر.

ويقدم المنتجع الكثير من الخدمات الترفيهية مثل أفضل أطباق ونكهات الطعام المحلية والعالمية، كما يركز على فلسفة الصحة والرفاهية والسياحة العلاجية مثل منتجعات السبا والتدليك وعلاجات الوجه وتقشير الجسم وجلسات اليوجا والتأمل.

حلم السياح في العلا

وأهم ما يميز المنتجع الصحي هو حمام السباحة الصخري اللامتناهي الموجود بين الجدران الصخرية الشاهقة مع إطلالات على الوادي خلفه وهو أمر لا يضاهيه أي مكان في العالم، ما يجعله حلمًا للسياح الراغبين في الاسترخاء.

بجانب ذلك هناك أنشطة أخرى مثل ركوب الخيل مجانًا على الخيول العربية الجميلة، ومراقبة النجوم ليلًا.

مراعاة ذوي الهمم

ولفت التقرير البريطاني إلى أن المطورين راعوا ذوي الهمم وخصصوا لهم أماكن إقامة يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة، وعربات مخصصة لهم أيضًا.