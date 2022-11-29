Icon

التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحفل أقيم في مدينة دبي

فندق سويس أوتيل بمكة يتوّج بجائزة أكثر الفنادق شهرة في 2022

2022-11-29 الساعة 2:22
فندق سويس أوتيل بمكة يتوّج بجائزة أكثر الفنادق شهرة في 2022
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

لأول مرة في تاريخه، فندق سويس أوتيل المقام مكة يتوّج بجائزة ” أكثر الفنادق الحيوية شهرةً ” في مجموعة جوائز السفر العربية وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة دبي، حيث تفوق الفندق على الكثير من الفنادق الفاخرة.

إطلالات جذابة

ويتميز فندق سويس أوتيل المقام بمكة بعدد 1,624 غرفة وجناحاً راقياً ذات تصميم فريد وتجمع بين كافة سبل الراحة والتكنولوجيا الحديثة لتلبي كافة احتياجات الضيوف، بالإضافة إلى الإطلالات الجذابة على العاصمة المقدسة والحرم المكي الشريف، كما يتميز الفندق بموقعه المميز الذي يبعد خطوات معدودة من المسجد الحرام وذلك ما يميز الفندق عن الفنادق الأخرى.

قد يهمّك أيضاً
Img

وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا

Img

منتخب قطر يسعى لمصالحة جماهيره

مطعم الخيرات

ويتفرد الفندق بمطعمه المميز مطعم الخيرات الذي يمتلك طاقة استيعابية بعدد 2,300 نزيل وعدد 3 بوفيهات تتميز بتنوع المأكولات العالمية والعربية لتلبية كافة رغبات الضيوف. بالإضافة إلى صالة مشارف التي تعد أفضل مكان للاسترخاء والالتقاء بالعائلة والأصدقاء، ويقدم أشهى أنواع الحلويات مع القهوة العربية والشاي والوجبات الخفيفة مع توفر خدمة الإنترنت.

وأضاف السيد سالم الشهراني – مدير العمليات والتشغيل للمجموعة – نبارك لجميع الزملاء في فندق سويس أوتيل المقام مكة حصولهم على جائزة أكثر الفنادق الحيوية شهرةً، كما أشاد بجهود كافة فريق العمل على المجهودات المبذولة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتشجيعهم على بذل المزيد للارتقاء وتحقيق الإنجازات العظيمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...
السعودية اليوم

مطارات جدة تعتمد الخطة التشغيلية لتسهيل عبور...

السعودية اليوم
بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا
السوق

بورصة العملات الرقمية FTX تعلن إفلاسها رسميًا

السوق
لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة
العالم

لقطات صادمة من انهيار عقار إمبابة

العالم
كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر
العالم

كوريا الشمالية تهدد برد فعل مدمر

العالم
أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة
السعودية اليوم

أمير الشرقية يكرم مواطنًا أنقذ طفلة

السعودية اليوم
موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر
العالم

موريتانيا تستعد لإطلاق برنامج لـ الهيدروجين الأخضر

العالم
الجماهير العربية: قطر تُبدع
الرياضة

الجماهير العربية: قطر تُبدع

الرياضة
الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها
السعودية اليوم

الدوريات الأمنية في تثليث تباشر مهامها

السعودية اليوم