فندق سويس أوتيل بمكة يتوّج بجائزة أكثر الفنادق شهرة في 2022

لأول مرة في تاريخه، فندق سويس أوتيل المقام مكة يتوّج بجائزة ” أكثر الفنادق الحيوية شهرةً ” في مجموعة جوائز السفر العربية وذلك خلال الحفل الذي أقيم في مدينة دبي، حيث تفوق الفندق على الكثير من الفنادق الفاخرة.

إطلالات جذابة

ويتميز فندق سويس أوتيل المقام بمكة بعدد 1,624 غرفة وجناحاً راقياً ذات تصميم فريد وتجمع بين كافة سبل الراحة والتكنولوجيا الحديثة لتلبي كافة احتياجات الضيوف، بالإضافة إلى الإطلالات الجذابة على العاصمة المقدسة والحرم المكي الشريف، كما يتميز الفندق بموقعه المميز الذي يبعد خطوات معدودة من المسجد الحرام وذلك ما يميز الفندق عن الفنادق الأخرى.

مطعم الخيرات

ويتفرد الفندق بمطعمه المميز مطعم الخيرات الذي يمتلك طاقة استيعابية بعدد 2,300 نزيل وعدد 3 بوفيهات تتميز بتنوع المأكولات العالمية والعربية لتلبية كافة رغبات الضيوف. بالإضافة إلى صالة مشارف التي تعد أفضل مكان للاسترخاء والالتقاء بالعائلة والأصدقاء، ويقدم أشهى أنواع الحلويات مع القهوة العربية والشاي والوجبات الخفيفة مع توفر خدمة الإنترنت.

وأضاف السيد سالم الشهراني – مدير العمليات والتشغيل للمجموعة – نبارك لجميع الزملاء في فندق سويس أوتيل المقام مكة حصولهم على جائزة أكثر الفنادق الحيوية شهرةً، كما أشاد بجهود كافة فريق العمل على المجهودات المبذولة في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتشجيعهم على بذل المزيد للارتقاء وتحقيق الإنجازات العظيمة.