Icon

إطلاق خدمة تصريح عربة متنقلة في الشمالية Icon رقم مميز لـ الأخضر بكأس العالم Icon تفاصيل تأمين vvip للموظفين الحكوميين Icon الساعد: طهران اليوم أشبه بدمشق الأمس Icon وزارة الدفاع : سقوط طائرة مقاتلة ونجاة طاقمها Icon لقاء إثرائي يجمع قيادات مسك والإعلاميين Icon ريما بنت بندر: محمد بن سلمان يمتلك حسًا قياديًا استثنائيًا Icon ريما بنت بندر توجه رسالة للشباب السعودي ونصيحة للأمريكيين Icon اليوم.. انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة Icon سعودي يواجه السجن 7 سنوات في الكويت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
خلال نسخة 1994

فهد الغشيان أصغر عربي يسجل بالمونديال

2022-11-07 الساعة 12:09
فهد الغشيان أصغر عربي يسجل بالمونديال
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يُعد نجم المنتخب السعودي السابق، فهد الغشيان هو أصغر لاعب عربي نجح في التسجيل في تاريخ منافسات بطولة كأس العالم.

فهد الغشيان الأصغر

ونجح فهد الغشيان في هز الشباك خلال مباراة السعودية ضد السويد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 1994 التي أُقيمت في أمريكا، وكان عمره 20 عامًا و11 شهرًا ويوم واحد فقط.

قد يهمّك أيضاً
Img

أسعار العملات مقابل الريال اليوم

Img

موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي

وتأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 1994 للمرة الأولى في تاريخه، وظهر بشكل مميز، على الرغم من تواجده في مجموعة صعبة تضم منتخبات هولندا، بلجيكا والمغرب، وتأهل لدور الـ16.

فهد الغشيان
فهد الغشيان

مشوار مميز

وبدأ الأخضر مشواره في مونديال أمريكا 1994 بالخسارة أمام هولندا بهدفين مقابل هدف، وسجل فؤاد أنور للصقور، قبل أن ينتفض ويفوز على المغرب بالنتيجة ذاتها، أحرزهما أنور أيضًا وسامي الجابر من ركلة جزاء.

وحقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مفاجأة كبرى بتحقيق الفوز على بلجيكا بهدف تاريخي أحرزه سعيد العويران، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ويواجه السويد، التي فازت بنتيجة 3/1.

المنتخب السعودي في كأس العالم 1994
لاعبو المنتخب – المصدر fifa

مونديال 2022

ويستعد الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأرجنتين، المكسيك وبولندا، ويطمح للظهور بشكل مميز.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترجيحات بتحديث جديد بعد تعطل السناب
تكنولوجيا

ترجيحات بتحديث جديد بعد تعطل السناب

تكنولوجيا
وفاة وإصابتان في سقوط مركبة من جسر...
حصاد اليوم

وفاة وإصابتان في سقوط مركبة من جسر...

حصاد اليوم
مسارات الحركة المرورية الخاصة بافتتاح موسم الرياض
السعودية اليوم

مسارات الحركة المرورية الخاصة بافتتاح موسم الرياض

السعودية اليوم
المسابقة الدولية للقرآن للعسكريين
السعودية اليوم

المسابقة الدولية للقرآن للعسكريين

السعودية اليوم
استقرار نسبي لـ التضخم الشهري في السعودية
السعودية اليوم

استقرار نسبي لـ التضخم الشهري في السعودية

السعودية اليوم
حالة تكون فيها الإنفلونزا الموسمية قاتلة
حصاد اليوم

حالة تكون فيها الإنفلونزا الموسمية قاتلة

حصاد اليوم
الأخضر يفتقد لهداف بقدرات ماجد عبدالله
الرياضة

الأخضر يفتقد لهداف بقدرات ماجد عبدالله

الرياضة
تفاصيل وموعد إطلاق موسم الرياض 2022
الترفيه

تفاصيل وموعد إطلاق موسم الرياض 2022

الترفيه