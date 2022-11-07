فهد الغشيان أصغر عربي يسجل بالمونديال

يُعد نجم المنتخب السعودي السابق، فهد الغشيان هو أصغر لاعب عربي نجح في التسجيل في تاريخ منافسات بطولة كأس العالم.

فهد الغشيان الأصغر

ونجح فهد الغشيان في هز الشباك خلال مباراة السعودية ضد السويد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 1994 التي أُقيمت في أمريكا، وكان عمره 20 عامًا و11 شهرًا ويوم واحد فقط.

وتأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 1994 للمرة الأولى في تاريخه، وظهر بشكل مميز، على الرغم من تواجده في مجموعة صعبة تضم منتخبات هولندا، بلجيكا والمغرب، وتأهل لدور الـ16.

مشوار مميز

وبدأ الأخضر مشواره في مونديال أمريكا 1994 بالخسارة أمام هولندا بهدفين مقابل هدف، وسجل فؤاد أنور للصقور، قبل أن ينتفض ويفوز على المغرب بالنتيجة ذاتها، أحرزهما أنور أيضًا وسامي الجابر من ركلة جزاء.

وحقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مفاجأة كبرى بتحقيق الفوز على بلجيكا بهدف تاريخي أحرزه سعيد العويران، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ويواجه السويد، التي فازت بنتيجة 3/1.

مونديال 2022

ويستعد الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الأرجنتين، المكسيك وبولندا، ويطمح للظهور بشكل مميز.