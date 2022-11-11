فهد المولد موهبة فذة ينتظر تألقها بالمونديال

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يمتلك نجم المنتخب الوطني الأول فهد المولد، موهبة عالمية في كرة القدم لا يختلف عليها اثنان، كيف لا ومجرد ذكر اسمه مرتبط بالإبداع في عالم الساحرة المستديرة وأحرز مع المنتخب السعودي 16 هدفًا.
المولد هو أحد المواهب السعودية والعربية التي ظهرت في العقد الأخير بداية من تدرجه في الفئات السنية بنادي اتحاد جدة حتى أصبح أيقونة منذ تصعيده للفريق الأول في عام 2012.
ولا يختلف أحد على موهبة المولد منذ أن كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وهو ما قاده لتمثيل المنتخبات السعودية بمختلف فئاتها.
عاد الأمل من جديد للمولد إثر قضية المنشطات بعدما قرر هيرفي رينارد المدير الفني للسعودية اصطحابه إلى قائمة مونديال قطر بعد أن شارك اللاعب في بعض المباريات الودية في الأشهر القليلة الماضية.
الاستقبال الرائع الذي حظى به المولد في شهر ستبمبر الماضي من جانب رينارد، يؤكد ما لا يدع مجالاً للشك مدى قيمة اللاعب لدى مدرب المنتخب السعودي والذي تمسك بانضمام اللاعب رغم عدم مشاركته باستمرار.
ويرى كثيرون أن مونديال قطر هو المُنقذ الحقيقي لفهد المولد – والذي يلعب لصفوف الشباب السعودي حاليا – من أجل أن يترك بصمة حقيقية للأخضر في المحفل العالمي بعد الأزمات التي مر بها في السنوات الماضية.
وستكون هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها المولد بكأس العالم بعدما كان متواجدًا في نسخة روسيا 2018 ولعب في المباريات الثلاث.
ويعد المولد أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات السعودية في الجيل الحالي بـ71 لقاء، كذلك الأكثر تسجيلًا بـ17 هدفا.