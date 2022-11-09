فهد بن جلوي: نجاح دورة الألعاب أكثر من المتوقع

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قال الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأبوية السامية أعطت حافزًا كبيرًا لجميع المنظمين للعمل بكل جد لإنجاح هذه الدورة الحالية من دورة الألعاب 2022 والتي كان نجاحها أكثر من المتوقع.
#برا_18 | نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي:
رعاية خادم الحرمين الشريفين أعطت حافز كبير لجميع المنظمين لإنجاح هذه الدوره والتي كان نجاحها أكثر من المتوقع. #SSC pic.twitter.com/fHfgmyprAW
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 8, 2022
وأضاف الأمير فهد بن جلوي أن الرعاية الكريمة والدعم المتوالي من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ساهمت بكل تأكيد في نجاح دورة الألعاب.
وتابع فهد بن جلوي قائلًا إن هذا النجاح يثبت قدرة المملكة على رعاية وإنجاح الفعاليات الكبرى والبطولات المجمعة.
اختتمت منافسات دورة الألعاب السعودية 2022، التي استمرت على مدار 11 يومًا بمشاركة أكثر من 6000 لاعب ولاعبة، تنافسوا في 45 لعبة منها 5 رياضات مخصصة للألعاب البارالمبية، واستضافت المنافسات 20 منشأة رياضية في مدينة الرياض.
وأقيم في الدرعية الحفل الختامي لفعاليات الدورة الذي شهد فقرات متنوعة وعروضًا فنية، وتكريمًا للرياضيين الذين حصدوا الميداليات خلال المنافسات، إلى جانب مراسم خاصة لتسليم أعلام الألعاب السعودية وإطفاء شعلة الدورة.