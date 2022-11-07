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رغم الدعم الحكومي للمواطنين

فواتير الكهرباء في أوروبا ترتفع 67 %

2022-11-07 الساعة 4:40
فواتير الكهرباء في أوروبا ترتفع 67 %
المواطن- متابعة

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نشرت وكالة بلومبرغ تقارير تفيد بأن فواتير الكهرباء في أوروبا وصلت إلى مستويات قياسية على الرغم من وجود الدعم الحكومي للمواطنين.

وقالت بيانات شركة استشارات الطاقة VaasaETT Ltd إن متوسط ​​سعر التجزئة للغاز في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في أكتوبر ضعف ما كان عليه في نفس الشهر في عام 2021، وبلغ 18 سنتًا يورو لكل كيلوواط / ساعة، وارتفعت التكلفة للأسر بنسبة 67% لتصل إلى 36 سنتًا يورو للكيلوواط / ساعة.

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ولوحظت أعلى زيادة في أسعار الكهرباء في أكتوبر في دبلن وبلغت 44%، بينما ارتفع متوسط ​​سعر الغاز في روما بنسبة 97%.

ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضية على فرض خفض في استهلاك الكهرباء بنسبة 5% على الأقل أثناء ساعات الذروة، وفي الوقت نفسه، فإن المطالبات عبر أوروبا تتزايد لمواجهة زيادة أسعار الغاز، والربط بينها وبين سعر الكهرباء.

وتابع التقرير: تعاني دول الاتحاد الأوروبي، من تزايد أسعار الغاز بشكل متسارع، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات على موسكو.

فواتير الكهرباء بـ أوروبا تصل لمستويات قياسية

أسعار الغاز تهدد مصانع أوروبا 

وقالت وكالة بلومبرغ، في تقرير سابق لها أن 60% من المصانع معرضة للإغلاق في دول أوروبا وبريطانيا أيضًا، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

ويذكر أن الوكالة الدولية للطاقة حذرت الشهر الماضي، من أن أوروبا تواجه مخاطر غير مسبوقة بشأن إمدادات الغاز هذا الشتاء بعد أن قطعت روسيا معظم شحنات خطوط الأنابيب.

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