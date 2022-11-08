Icon

حالة ماطرة ثالثة بدايتها الخميس Icon ترقب عالمي لنتائج انتخابات الكونجرس Icon الحياد الصفري هدف السعودية فماذا يعني؟ Icon 9 تأكيدات طموحة من محمد بن سلمان في شرم الشيخ Icon الأحساء والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة Icon 15 مشروعاً لـ الطاقة المتجددة في السعودية Icon السعودية تقود الحقبة الخضراء في العالم Icon ولي العهد يغادر إلى مصر Icon والدة مفقودة مكة رتيل تتحدث بعد ضبط الخاطفة Icon وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
النظرة المستقبلية للاقتصاد مشرقة

فوربس: مصر لديها خطة قوية للازدهار

2022-11-08 الساعة 6:48
فوربس: مصر لديها خطة قوية للازدهار
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

اتفقت مصر وصندوق النقد الدولي مؤخرًا على صفقة لتصحيح العديد من المشكلات الموجودة في الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن يساعد الاتفاق في تحسين القطاع الخاص وتحسين حياة جميع المصريين.

وفيما يلي تفاصيل تلك الصفقة والتوقعات المستقبلية لمستقبل مصر، بحسب مجلة فوربس للمال والأعمال.

قد يهمّك أيضاً
Img

قصة فرنسي وثق بيوت عسير الملونة بالثمانينيات

Img

سببان للانهيارات الصخرية ومساعٍ للحل

فوربس مصر لديها خطة قوية لتحقيق الازدهار

قال تقرير المجلة الأمريكية: في عام 2016، سعت القاهرة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتم ضخها في المشاريع الاقتصادية، بعد ذلك تم طلب المزيد من الأموال 3 مرات أخرى بين عامي 2016 و2022.

وأنشأ صندوق النقد الدولي اتفاقية تمويل موسعة بقيمة 3 مليارات دولار، وهو ما استغلته القاهرة في وضع إجراءات تساعد البلد على مقاومة الصدمات الخارجية، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتنفيذ الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

وفي الوقت نفسه، تتخذ السعودية والإمارات خطوات لاستثمار الأموال في مصر للحفاظ على استقرار المنطقة، ويدرك صندوق النقد الدولي المكون من 190 دولة عضو، هذه الخطوات، وهو ما يعزز من خطوات الدعم.

وقال تقرير فوربس: الغرض من قرض صندوق النقد الدولي هو تحقيق الاستقرار المالي للدولة وعملتها، مع تمكينها من دفع ثمن الواردات التي يحتاجها مواطنوها، كما يساعد القرض على إعادة الدولة إلى حالة النمو الاقتصادي وحل المشكلات التي أدت إلى الحاجة إلى الاقتراض في المقام الأول.

النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر

وتابع التقرير: يعتقد صندوق النقد الدولي أن مصر لديها إمكانات نمو هائلة، وستسمح تسهيلات الصندوق بنمو القطاع الخاص، وفي المقابل، تتطلع القاهرة إلى تحسين الوصول إلى التعليم لعدد أكبر من السكان.

فوربس مصر لديها خطة قوية لتحقيق الازدهار

وطلبت مصر أيضًا أموالًا من مرفق الصمود والاستدامة، الذي يوفر تمويلًا طويل الأجل لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.

واختتم التقرير قائلًا: تتخذ مصر إجراءات الآن لتوفير مستقبل أفضل لنفسها، وتبدو التوقعات لاقتصادها مشرقة، لاسيما إذا واصلت الحكومة المصرية السير على الطريق الصحيح، وبالنظر إلى أن أهداف الدولة تتحقق فإن هذا يشير إلى أنها لديها خطة قوية للعمل نحو تحقيق المزيد من الازدهار لكن ربما يستغرق الأمر سنوات لرؤية نتائج هذه الجهود.

فوربس مصر لديها خطة قوية لتحقيق الازدهار

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بمجمع الملك فهد الطبي العسكري
حصاد اليوم

وظائف بمجمع الملك فهد الطبي العسكري

حصاد اليوم
تويتر يسرح نصف موظفيه حول العالم
تكنولوجيا

تويتر يسرح نصف موظفيه حول العالم

تكنولوجيا
قصة مؤلمة لأم تحرم أطفالها من التعليم
السعودية اليوم

قصة مؤلمة لأم تحرم أطفالها من التعليم

السعودية اليوم
بالقوة طرد الرئيس الصيني السابق الموالي لبايدن
العالم

بالقوة طرد الرئيس الصيني السابق الموالي لبايدن

العالم
رونالدو يُكرر أسوأ تصنيف بالكرة الذهبية
آخر الاخبار

رونالدو يُكرر أسوأ تصنيف بالكرة الذهبية

آخر الاخبار
متعة أن تكون في الثلاثين
حصاد اليوم

متعة أن تكون في الثلاثين

حصاد اليوم
ألماني يطالب أوبك بـ 50 يورو تعويضًا
السعودية اليوم

ألماني يطالب أوبك بـ 50 يورو تعويضًا

السعودية اليوم
عقوبة تنتظر الهلال بعد واقعة اختفاء القمصان...
الرياضة

عقوبة تنتظر الهلال بعد واقعة اختفاء القمصان...

الرياضة