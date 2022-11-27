فوز أطول رؤساء العالم حكمًا بولاية سادسة

فاز تيودورو أوبيانج رئيس غينيا الاستوائية بفترة ولاية سادسة، تؤهله ليكون أطول رؤساء العالم حكمًا.

الفوز باكستاح

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو نجويما أوبيانج مانجو، نجل الرئيس أيضًا، قوله في تغريدة على تويتر إن والده أعيد انتخابه بعد فوزه بنسبة 95% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 20 نوفمبر الجاري.

وقال نائب الرئيس، عبر تويتر: النتائج النهائية تثبت أننا على حق مرة أخرى.. ما زلنا نثبت أننا حزب سياسي عظيم.

نصف قرن

وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية في غينيا الاستوائية، فوستينو ندونج إسونسو إيانج، فوز الرئيس أوبيانج بنسبة 94.9% من الأصوات، مما يؤهله لحكم البلاد للسنوات السبع المقبلة.

وبهذا الفوز يكون أوبيانج 80 عامًا قد مدد حكمه للبلاد، الذي دام 43 عامًا، ويعزز مكانته كأطول الرؤساء بقاءً في الحكم في العالم.

انتخابات الرئاسة

وتنافس أوبيانج في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي مع مرشحين اثنين هما أندريس إسونو أوندو وبوينافينتورا مونسوي أسومو.

وتعاقب على الدولة المنتجة للنفط في غرب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، رئيسان فقط منذ استقلالها عن إسبانيا في عام 1968.

انقلاب

وأطاح أوبيانج بعمه فرانسيسكو ماسياس نجويما في انقلاب عام 1979، ليتولى الحكم في البلاد.

ومنذ وصوله إلى السلطة يفوز أوبيانج دوما بأكثر من 90% من الأصوات في انتخابات يشكك فيها المراقبون الدوليون، ويقول منتقدوه إنه لم يبذل جهدًا يذكر لإنقاذ البلاد من الفقر على الرغم من ثروته الكبيرة.