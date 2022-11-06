فوز صعب لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

تخطى فريق باريس سان جيرمان مضيفه لوريان وحقق فوزًا صعبًا عليه، اليوم الأحد، بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب موستوار بالجولة 14 للدوري الفرنسي.

سير اللقاء

سجل النجم البرازيلي نيمار جونيور الهدف الأول للبي إس جي في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء وأضاف دانيلو بيريرا هدف سان جيرمان في الدقيقة الـ 81، فيما سجل تيريم موفي هدف لوريان الوحيد.

صدارة الدوري

بهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن لانس الثاني.

فيما تجمد رصيد لوريان عند 27 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن موناكو الخامس، وأكمل باريس سان جيرمان 30 مباراة متتالية دون خسارة في مختلف المسابقات.

ويعد الرقم القايسي لـ سان جيرمان 37 مباراة دون هزيمة بين أغسطس 1993 وأبريل 1994.

غياب ميسي

خاض سان جيرمان المباراة في غياب ليونيل ميسي الذي يعاني من آلام في وتر أكيليس.

ودفع كريستوفر جالتييه بالشاب بـ هوجو إكيتيكي في الهجوم إلى جوار كيليان مبابي ونيمار جونيور.

وتقدم سان جيرمان بعد 9 دقائق فقط بواسطة نيمار من فاصل مهاري تلاعب فيه بمدافعي وحارس مرمى الخصم.

ورفع نيمار رصيده إلى 14 هدفًا في 18 مباراة هذا الموسم، بجانب صناعته 11 هدفًا.