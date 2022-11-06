Icon

ريما بنت بندر: محمد بن سلمان يمتلك حسًا قياديًا استثنائيًا Icon ريما بنت بندر توجه رسالة للشباب السعودي ونصيحة للأمريكيين Icon اليوم.. انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة Icon سعودي يواجه السجن 7 سنوات في الكويت Icon تغريم 3 سعوديين مليوني راند لسرقة نباتات Icon 5 فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon الصحة توصي 5 فئات بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية Icon صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم Icon السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان Icon سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في غياب ميسي

فوز صعب لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

2022-11-06 الساعة 9:38
فوز صعب لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي
المواطن – متابعة

مواضيع ذات علاقة

تخطى فريق باريس سان جيرمان مضيفه لوريان وحقق فوزًا صعبًا عليه، اليوم الأحد، بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب موستوار بالجولة 14 للدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

سير اللقاء

سجل النجم البرازيلي نيمار جونيور الهدف الأول للبي إس جي في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء وأضاف دانيلو بيريرا هدف سان جيرمان في الدقيقة الـ 81، فيما سجل تيريم موفي هدف لوريان الوحيد.

قد يهمّك أيضاً
Img

الجمارك: انتهاء تأمين المركبة لا يمنع من السفر

Img

القوات الجوية تشارك بتمرين الدفاع الصاروخي

باريس سان جيرمان

صدارة الدوري

بهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن لانس الثاني.

فيما تجمد رصيد لوريان عند 27 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن موناكو الخامس، وأكمل باريس سان جيرمان 30 مباراة متتالية دون خسارة في مختلف المسابقات.

ويعد الرقم القايسي لـ سان جيرمان 37 مباراة دون هزيمة بين أغسطس 1993 وأبريل 1994.

ترتيب الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان - الدوري الفرنسي

غياب ميسي

خاض سان جيرمان المباراة في غياب ليونيل ميسي الذي يعاني من آلام في وتر أكيليس.

ودفع كريستوفر جالتييه بالشاب بـ هوجو إكيتيكي في الهجوم إلى جوار كيليان مبابي ونيمار جونيور.

وتقدم سان جيرمان بعد 9 دقائق فقط بواسطة نيمار من فاصل مهاري تلاعب فيه بمدافعي وحارس مرمى الخصم.

ورفع نيمار رصيده إلى 14 هدفًا في 18 مباراة هذا الموسم، بجانب صناعته 11 هدفًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة كسوف الشمس جزئيًا في مكة المكرمة
السعودية اليوم

لحظة كسوف الشمس جزئيًا في مكة المكرمة

السعودية اليوم
انفجار منجم بتركيا يقتل 28 شخصًا
العالم

انفجار منجم بتركيا يقتل 28 شخصًا

العالم
ضبط 17255 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل
السعودية اليوم

ضبط 17255 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل

السعودية اليوم
فيديو متداول لبداية حريق محطة وقود بالمدينة
السعودية اليوم

فيديو متداول لبداية حريق محطة وقود بالمدينة

السعودية اليوم
غزارة البرد في أريزونا غير مسبوقة
يوتيوب

غزارة البرد في أريزونا غير مسبوقة

يوتيوب
تقنية الدائر تفتح باب القبول
السعودية اليوم

تقنية الدائر تفتح باب القبول

السعودية اليوم
السفارة في أستراليا تحذر المواطنين بسبب الفيضانات
السعودية اليوم

السفارة في أستراليا تحذر المواطنين بسبب الفيضانات

السعودية اليوم
تسمية جميع المتون المشاركة بـ نخبة النخبة
الإبل‎

تسمية جميع المتون المشاركة بـ نخبة النخبة

الإبل‎