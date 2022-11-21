فيديو يكشف استخدام إيران للمسيرات ضد المحتجين

تعيش مدينة مهاباد شمال غربي إيران حالة من الغليان، بعدما عاشت ليلة ساخنة أمس الأحد، عقب هجوم أمني وعسكري مكثف ضد المحتجين، الذين خرجوا للمشاركة في جنازة أحد الناشطين الذين قتلوا برصاص الأمن.

المسيرات الإيرانية

أظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصد مسيرات إيرانية لعدد من المحتجين في مدينة مهاباد.

وانطلقت مظاهرات جديدة في بعض أحياء مدينة مهاباد، مساء أمس الأحد، من قبل الأهالي بهتاف الموت للديكتاتور، كما قام أهالي المدينة بإشعال النار في الشوارع، وهتفوا: الموت لخامنئي.

إطلاق الرصاص

فيما أفاد ناشطون بإطلاق قوات الأمن النيران على المحتجين في المدينة.

في المقابل، قام محتجون في مهاباد ببناء سواتر من الطوب للحماية من رصاص القوات القمعية ومنع تقدم عناصر الأمن.

استغاثات

وذكر موقع إيران إنترناشيونال، أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على المحتجين في مدينة مريوان بكردستان غرب البلاد.

إلى ذلك، دعا العديد من الناشطين على مواقع التواصل الشعب الإيراني إلى مساعدة أهالي مهاباد وسنندج أيضاً عاصمة إقليم كردستان.

يأتي ذلك، فيما يتواصل الحراك الواسع الذي انطلق إثر مقتل الشابة مهسا أميني، في منتصف سبتمبر الماضي، بعد توقيفها من قبل الشرطة الدينية على الرغم من القمع العنيف من قبل قوات الأمن.