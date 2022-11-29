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أحرز هدفين بمرمى أوروغواي

فيرنانديز: قدمنا مباراة ممتازة وتسجيل الأهداف بالمونديال لحظة خاصة

2022-11-29 الساعة 1:23
فيرنانديز: قدمنا مباراة ممتازة وتسجيل الأهداف بالمونديال لحظة خاصة
المواطن - متابعة

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كتب برونو فيرنانديز نجم منتخب البرتغال الأول لكرة القدم وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الاثنين: مباراة ممتازة منا جميعاً والتأهل مضمون، إنها لحظة خاصة سأتذكر فيها إلى الأبد تسجيل الأهداف في هذه المسابقة.

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رجل المباراة

وتوج برونو فيرنانديز، نجم منتخب البرتغال وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بلقب رجل مباراة برازيل أوروبا أمام منتخب أوروغواي، أمس الاثنين، بالجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في قطر.

ثنائية فرنانديز

وفازت البرتغال بهدفين دون رد على حساب أوروغواي، في مباراة شهدت تألق برونو فيرنانديز وسجل الهدفين، رغم أن الأول كان قد احتسب لرونالدو أولًا ثم تحول لصالح صانع ألعاب مان يونايتد، الذي سجل الثاني من علامة الجزاء بعد خروج الدون ليناطحه بهذه المباراة.

وكان صاروخ ماديرا قد توج برجل المباراة في اللقاء الأول أمام غانا، وفاز منتخب الملاحين في اللقاء الثاني على التوالي لتكون انطلاقة مميزة لهم بالمونديال الحالي ويضمنون الصعود لثمن النهائي.

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