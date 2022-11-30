فيفا: أوتشوا في اختبار صعب ضد الدوسري والشهري

يُقدم الثنائي سالم الدوسري وصالح الشهري مستوى مميزًا مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ما يزيد من صعوبة مهمة حارس المكسيك، غييرمو أوتشوا.

فيفا يُحذر من الدوسري والشهري

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لثنائي الأخضر، وعلق قائلًا: “فعلاها أمام الأرجنتين، والمكسيك أيضًا لاتينيين.. أوتشوا في اختبار صعب أمام الشهري والدوسري”.

وكان منتخب السعودية قد أنهى الشوط الأول من مباراته ضد الأرجنتين، متأخرًا بهدف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء، وانتفض في الشوط الثاني، وأحرز ثنائية عن طريق سالم الدوسري والشهري، ليُحقق فوزًا تاريخيًا.

مباراة السعودية والمكسيك

ويحتضن استاد لوسيل مواجهة السعودية ضج المكسيك، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

ويحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.