Icon

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
خلال مواجهة السعودية والمكسيك اليوم

فيفا: أوتشوا في اختبار صعب ضد الدوسري والشهري

2022-11-30 الساعة 7:34
فيفا: أوتشوا في اختبار صعب ضد الدوسري والشهري
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

يُقدم الثنائي سالم الدوسري وصالح الشهري مستوى مميزًا مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، ما يزيد من صعوبة مهمة حارس المكسيك، غييرمو أوتشوا.

فيفا يُحذر من الدوسري والشهري

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لثنائي الأخضر، وعلق قائلًا: “فعلاها أمام الأرجنتين، والمكسيك أيضًا لاتينيين.. أوتشوا في اختبار صعب أمام الشهري والدوسري”.

قد يهمّك أيضاً
Img

توقعات بحالة جوية غزيرة تبدأ الثلاثاء المقبل

Img

لقطات لتدريبات الأخضر اليوم استعدادًا لمواجهة المكسيك

الدوسري والشهري
سالم والشهري – المصدر @fifaworldcup_ar

وكان منتخب السعودية قد أنهى الشوط الأول من مباراته ضد الأرجنتين، متأخرًا بهدف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء، وانتفض في الشوط الثاني، وأحرز ثنائية عن طريق سالم الدوسري والشهري، ليُحقق فوزًا تاريخيًا.

صالح الشهري - السعودية والأرجنتين
الشهري

مباراة السعودية والمكسيك

ويحتضن استاد لوسيل مواجهة السعودية ضج المكسيك، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

ويحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري

حصاد اليوم
وفاة الرئيس الصيني السابق
العالم

وفاة الرئيس الصيني السابق

العالم
التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك
الرياضة

التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك

الرياضة
تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77

السعودية اليوم
إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه
السعودية اليوم

إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه

السعودية اليوم
تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض
صحة وطب‎

تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض

صحة وطب‎
الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله
الرياضة

الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله

الرياضة
أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...
السعودية اليوم

أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...

السعودية اليوم