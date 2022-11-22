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بعد تألقه خلال مواجهة ويلز

فيفا: تيموثي وياه يُدخِل اسم العائلة تاريخ المونديال

2022-11-22 الساعة 1:06
فيفا: تيموثي وياه يُدخِل اسم العائلة تاريخ المونديال
المواطن - مروة نبيل

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تألق نجم منتخب أمريكا الأول لكرة القدم، تيموثي وياه خلال مواجهة ويلز ضمن منافسات كأس العالم 2022.

تألق تيموثي وياه

وأشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى تيموثي وياه في مواجهة ويلز، ونشرت صورة له وأخرى لنجم الكرة السابق ورئيس ليبيريا الحالي جورج وياه.

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جورج وياه
جورج وياه – المصدر @fifaworldcup_ar

وعلق حساب كأس العالم فيفا الرسمي قائلًا: “هذا الشبل من ذاك الأسد.. تيموثي وياه نجل جورج وياه يسجل في كأس العالم ويُدخِل اسم العائلة سجلات التاريخ للبطولة”.

ويُعد هذا الهدف هو الأول للاعب صاحب الـ22 عامًا الموسم الحالي، حيث خاض 6 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل الفرنسي دون هز الشباك، ويُعتبر هذا الهدف هو الأول لأمريكا في كأس العالم منذ يوليو 2014.

تيموثي وياه
تيموثي وياه – المصدر @fifaworldcup_ar

تعادل أمريكا وويلز

ولعب منتخب أمريكا ضد ويلز ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحصد منتخبا أمريكا وويلز على نقطة واحدة، ليحتلا المركزين الثاني والثالث في ترتيب مجموعتهما بكأس العالم 2022، خلف منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم المتصدر برصيد 3 نقاط، فيما تتذيل إيران الترتيب بدون نقاط.

أمريكا وويلز
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

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