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فيفا عن الدوسري: كل الأعين على الإعصار السعودي

2022-11-21 الساعة 8:55
فيفا عن الدوسري: كل الأعين على الإعصار السعودي
المواطن - مروة نبيل

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يُعد النجم سالم الدوسري من الركائز الأساسية في تشكيلة الأخضر قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

تألق الدوسري

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع “تويتر”، لقطات لنجم الأخضر، وعلق قائلًا: “بالأبيض والأخضر والأزرق.. لا يهم اللون فتألق سالم الدوسري مضمون، كل الأعين على الإعصار السعودي في قطر 2022″.

سالم الدوسري
سالم – المصدر fifa

وسبق أن أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإمكانيات سالم الدوسري، ووصفه بأنه “لاعب لا غنى عنه” مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك نظرًا لموهبته الفريدة وتمريراته الحاسمة، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.

وتوقع “فيفا”، أن يكون سالم الدوسري ضمن أبرز 5 لاعبين في صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال 2022، مؤكدًا أنه موهبة عربية فريدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سالم الدوسري
سالم – المصدر @SaudiNT

الأخضر يبدأ مشواره غدًا

على الجانب الآخر، يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2022، يوم غد الثلاثاء، بمواجهة الأرجنتين على إستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك، ويأمل الصقور في تحقيق انطلاقة قوية والظهور بشكل مميز.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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