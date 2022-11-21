فيفا عن الدوسري: كل الأعين على الإعصار السعودي

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب
يُعد النجم سالم الدوسري من الركائز الأساسية في تشكيلة الأخضر قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
بالأبيض والأخضر والأزرق ⚪️🟢🔵
لا يهم اللون فتألق سالم الدوسري مضمون 🌪️
كل الأعين على الإعصار السعودي في قطر 2022 🇸🇦👀@SaudiNT | @salem_d29 | @Alhilal_FC | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 21, 2022
ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع “تويتر”، لقطات لنجم الأخضر، وعلق قائلًا: “بالأبيض والأخضر والأزرق.. لا يهم اللون فتألق سالم الدوسري مضمون، كل الأعين على الإعصار السعودي في قطر 2022″.
وسبق أن أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإمكانيات سالم الدوسري، ووصفه بأنه “لاعب لا غنى عنه” مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك نظرًا لموهبته الفريدة وتمريراته الحاسمة، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز.
وتوقع “فيفا”، أن يكون سالم الدوسري ضمن أبرز 5 لاعبين في صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال 2022، مؤكدًا أنه موهبة عربية فريدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
على الجانب الآخر، يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2022، يوم غد الثلاثاء، بمواجهة الأرجنتين على إستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.
ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك، ويأمل الصقور في تحقيق انطلاقة قوية والظهور بشكل مميز.