فيفا عن رينارد: لا يسلم منافسوه من دهائه التكتيكي

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يطمح المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم لتجاوز عقبة المكسيك، والتأهل إلى دور الـ16 في مونديال قطر 2022.
وأشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بإمكانيات هيرفي رينارد، محذرًا منتخب المكسيك الأول لكرة القدم من إمكانياته وقدرته على تحقيق الانتصارات.
ونشر حساب كأس العالم فيفا صورة مدرب الأخضر، وعلق قائلًا: “بالفرنسية اسمه الثعلب، ولا يسلم منافسوه أبدًا من مكره ودهائه التكتيكي، الجماهير السعودية تنتظر من الثعلب اصطحاب الصقور إلى الدور الثاني”.
ويحتضن استاد لوسيل مواجهة السعودية ضد المكسيك التي ستنطلق، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.
وقبل مباراة اليوم، يحتاج منتخب السعودية الأول لكرة القدم إلى الفوز على المكسيك من أجل التأهل رسميًّا، فيما سينتظر نتيجة لقاء الأرجنتين وبولندا في حالة التعادل.