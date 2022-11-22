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قبل مواجهة الأرجنتين المرتقبة

فيفا: لا تستهن بقدرات هيرفي رينارد

2022-11-22 الساعة 1:45
فيفا: لا تستهن بقدرات هيرفي رينارد
المواطن - مروة نبيل

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يأمل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق انطلاقة قوية في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

إشادة بقدرات هيرفي رينارد

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مران المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مؤكدًا جاهزيته التامة لمواجهة الأرجنتين.

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المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

وعلق على الصور قائلًا: “الصقور متحمسون لمواجهة الأرجنتين لدرجة مشاركة هيرفي رينارد في التدريبات بنفسه وتحدي لاعبيه.. الأخضر السعودي مستعد لليونيل ميسي ورفاقه”.

رينارد
رينارد – المصدر @fifaworldcup_ar

كما قام حساب كأس العالم فيفا الرسمي بنشر صورة للمدرب الفرنسي، وأشاد بقدارته، وعلق قائلًا: “يستعمل رأسه للتخطيط والتهديف.. لا تستهن بقدرات هيرفي رينارد”.

هيرفي رينارد
رينارد – المصدر @fifaworldcup_ar

السعودية ضد الأرجنتين

ومن المقرر أن ينطلق مشوار المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، اليوم الثلاثاء، بمواجهة الأرجنتين على إستاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك، ويأمل الصقور بقيادة رينارد في تحقيق انطلاقة قوية.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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