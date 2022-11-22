فيفا: لا تستهن بقدرات هيرفي رينارد

يأمل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق انطلاقة قوية في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

إشادة بقدرات هيرفي رينارد

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مران المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مؤكدًا جاهزيته التامة لمواجهة الأرجنتين.

وعلق على الصور قائلًا: “الصقور متحمسون لمواجهة الأرجنتين لدرجة مشاركة هيرفي رينارد في التدريبات بنفسه وتحدي لاعبيه.. الأخضر السعودي مستعد لليونيل ميسي ورفاقه”.

كما قام حساب كأس العالم فيفا الرسمي بنشر صورة للمدرب الفرنسي، وأشاد بقدارته، وعلق قائلًا: “يستعمل رأسه للتخطيط والتهديف.. لا تستهن بقدرات هيرفي رينارد”.

السعودية ضد الأرجنتين

ومن المقرر أن ينطلق مشوار المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، اليوم الثلاثاء، بمواجهة الأرجنتين على إستاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك، ويأمل الصقور بقيادة رينارد في تحقيق انطلاقة قوية.