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ضمن قائمة منتخب المغرب

فيفا والفراج يهنئان حمدالله بالمشاركة بالمونديال

2022-11-10 الساعة 10:16
فيفا والفراج يهنئان حمدالله بالمشاركة بالمونديال
المواطن – متابعة

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تقدم الإعلامي وليد الفراج بالتهنئة إلى نجم نادي الاتحاد ومنتخب المغرب المهاجم عبدالرزاق حمدالله، بعد اختياره ضمن قائمة منتخب المغرب المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

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تمنيات بالتوفيق

وكتب وليد الفراج عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس: ألف مبروك للنجم الكبير عبدالرزاق حمدالله عودته لصفوف أسود الأطلسي.. وفالكم التوفيق ولكل المنتخبات العربية في مونديال قطر 2022.

زئير من جدة

وكتب حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر تويتر اليوم الخميس: زئير دوى من جدة وصل صوته حتى جبال الأطلس، اختاره وليد الركراكي فلبى النداء.

عبدالرزاق حمدالله
عبدالرزاق حمدالله

وأضاف فيفا عبر تويتر: الساطي حمدالله جاهز ليثبت قوته في كأس العالم FIFA قطر 2022.

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