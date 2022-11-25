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بعد التألق في انطلاقة مونديال 2022

فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر

2022-11-25 الساعة 7:59
فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر
المواطن - الرياض

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أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بدعم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان للاعبي منتخب السعودية، مؤكدًا أنه أزال الضغوط ووضع خارطة الطريق للتألق.

دعم ولي العهد

وحرص ولي العهد على دعم لاعبي الأخضر، واستقبلهم في مكتبه بجدة، قبل انطلاق مونديال 2022، حيث أشاد بالجهد الكبير الذي بذلوه لخطف بطاقة الصعود، مؤكدًا أن الصعود أصبح أمرًا هامًّا للسعوديين.

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وطالب الأمير محمد بن سلمان، لاعبي منتخب السعودية الأول لكرة القدم باللعب دون أي ضغوط نفسية، لتكون كلماته بمثابة الدافع القوي للتألق، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي في زيارة ولي العهد
لاعبو المنتخب – المصدر @spagov

سر تألق الأخضر

وذكر “فيفا”: “المنتخب السعودي حقق إنجازًا هائلًا في الجولة الأولى بتفوقه أداءً ونتيجة على الأرجنتين، وقد جاء ذلك تتويجًا للتوجه الذي قاده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسار عليه الإعلام وآمن به الجمهور، ذلك التوجه يُمثل ببساطة خارطة طريق لكل المنتخبات التي تريد تحقيق مفاجآت في كأس العالم”.

الأمير محمد بن سلمان ووزير الرياضة
ولي العهد مع وزير الرياضة – المصدر @spagov

وأضاف: “ذلك التوجه كان دعوة المنتخب السعودي للاستمتاع وإزالة كل الضغوطات عن اللاعبين والجهاز الفني، ولي العهد كان صريحًا وقال للفريق أنكم وقعتم في مجموعة صعبة ولا نطلب منكم أي شيء سوى تقديم صورة جميلة لكرة القدم السعودية، وهذا ما حدث بالفعل”.

وجاء في ختام تقرير “فيفا”: “الآمال العريضة والطموحات الهائلة أكدت أنها تأتي بنتائج عكسية تمامًا مع المنتخبات العربية خاصة، وأن إزالة الضغوطات واستهداف المتعة في أكبر مسارح كرة القدم العالمية هو الأفضل، وهذا ما برهن عليه الأخضر في قطر ٢٠٢٢”.

وزير الرياضة مع لاعبي المنتخب السعودي
جانب من احتفالات اللاعبين مع وزير الرياضة – المصدر fifa

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