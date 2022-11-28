فيفا يبرز إنجازات ميسي ورونالدو بالمونديال

إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال
سلط الحساب الرسمي لكأس العالم قطر 2022، التابع للفيفا، الضوء على إنجازات الثنائي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، وليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين.
ونشر حساب المونديال، اليوم الاثنين، صورة لكلا اللاعبين وعلق عليها: “رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ بكأس العالم.. وميسي هو اللاعب الوحيد الذي صنع أهدافاً في 5 نسخ بكأس العالم.. نعيش لحظات تاريخية”.
ونجح منتخب الأرجنتين في استعادة توازنه بعد الفوز على المكسيك في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليحصد أول 3 نقاط، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام السعودية بهدفين مقابل هدف.
بينما قاد رونالدو منتخب البرتغال لتحقيق الانتصار في الجولة الأولى على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويستعد البرتغال لمواجهة أوروجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر حالياً حتى الـ18 من ديسمبر المقبل.