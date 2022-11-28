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فيفا يبرز إنجازات ميسي ورونالدو بالمونديال

2022-11-28 الساعة 1:59
فيفا يبرز إنجازات ميسي ورونالدو بالمونديال
المواطن - متابعة

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سلط الحساب الرسمي لكأس العالم قطر 2022، التابع للفيفا، الضوء على إنجازات الثنائي كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، وليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين.

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رونالدو وميسي

ونشر حساب المونديال، اليوم الاثنين، صورة لكلا اللاعبين وعلق عليها: “رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 نسخ بكأس العالم.. وميسي هو اللاعب الوحيد الذي صنع أهدافاً في 5 نسخ بكأس العالم.. نعيش لحظات تاريخية”.

فوز الأرجنتين

ونجح منتخب الأرجنتين في استعادة توازنه بعد الفوز على المكسيك في الجولة الثانية من دور المجموعات، ليحصد أول 3 نقاط، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام السعودية بهدفين مقابل هدف.

انتصار أول

بينما قاد رونالدو منتخب البرتغال لتحقيق الانتصار في الجولة الأولى على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويستعد البرتغال لمواجهة أوروجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر حالياً حتى الـ18 من ديسمبر المقبل.

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