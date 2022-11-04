فيفا يتغزل بمهارات العرب بالمونديال

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمهارات اللاعبين العرب في نهائيات العديد من نسخ المونديال، والتي قدموا فيها مردودًا قويًّا وأهدافًا ولمسات ساحرة خلبت لب عشاق كرة القدم عبر السنين.

أهل المهارة

وقال حساب فيفا عبر تويتر: من شيم العرب منذ قديم الزمان الإتقان والمهارة، وهذا يتجلى في فنون تسجيل الأهداف في المحافل الدولية، والمنتخبات العربية هم دومًا أهل المهارة.