فيفا يحتفي بقدرات البلجيكي دي بروين

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احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأحد بقدرات الدولي البلجيكي ونجم خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي كيفين دي بروين ولمساته الساحرة القادرة على توصيل زملائه إلى مرمى المنافسين بكل سلاسة وثقة تمكنهم بسهولة من إحراز الأهداف الجميلة والحاسمة.
🇧🇪 @KevinDeBruyne wasted no time getting to the assists on the #FIFAWorldCup stage. 🅰️قد يهمّك أيضاً
How many will he dish out in Qatar? pic.twitter.com/yigPd3SMvU
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2022
كيفين دي بروين، هو لاعب كرة قدم بلجيكي يلعب في مركز الوسط مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي. أسلوب لعبه جعل العديد من وسائل الإعلام، المدربين، وزملائه يصنفونه كأحد أفضل لاعبي أوروبا، وكثيرا ما تم وصفه كـ«لاعب كرة قدم كامل».
بدأ دي بروين مسيرته في نادي جينك، وفاز بلقب دوري المحترفين البلجيكي 2010 – 2011.
كما حصد مع ما نشستر سيتي على العديد من البطولات في إنجلترا أبرزها البريميرليج لأكثر من موسم وحصد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لأكثر من مرة.