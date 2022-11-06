Icon

ريما بنت بندر: محمد بن سلمان يمتلك حسًا قياديًا استثنائيًا Icon ريما بنت بندر توجه رسالة للشباب السعودي ونصيحة للأمريكيين Icon اليوم.. انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة Icon سعودي يواجه السجن 7 سنوات في الكويت Icon تغريم 3 سعوديين مليوني راند لسرقة نباتات Icon 5 فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon الصحة توصي 5 فئات بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية Icon صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم Icon السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان Icon سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
لقطات ممتعة

فيفا يحتفي بقدرات البلجيكي دي بروين

2022-11-06 الساعة 9:31
فيفا يحتفي بقدرات البلجيكي دي بروين
المواطن – متابعة

مواضيع ذات علاقة

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأحد بقدرات الدولي البلجيكي ونجم خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي كيفين دي بروين ولمساته الساحرة القادرة على توصيل زملائه إلى مرمى المنافسين بكل سلاسة وثقة تمكنهم بسهولة من إحراز الأهداف الجميلة والحاسمة.

لاعب متكامل

كيفين دي بروين، هو لاعب كرة قدم بلجيكي يلعب في مركز الوسط مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي. أسلوب لعبه جعل العديد من وسائل الإعلام، المدربين، وزملائه يصنفونه كأحد أفضل لاعبي أوروبا، وكثيرا ما تم وصفه كـ«لاعب كرة قدم كامل».

بدأ دي بروين مسيرته في نادي جينك، وفاز بلقب دوري المحترفين البلجيكي 2010 – 2011.

كما حصد مع ما نشستر سيتي على العديد من البطولات في إنجلترا أبرزها البريميرليج لأكثر من موسم وحصد أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لأكثر من مرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة كسوف الشمس جزئيًا في مكة المكرمة
السعودية اليوم

لحظة كسوف الشمس جزئيًا في مكة المكرمة

السعودية اليوم
انفجار منجم بتركيا يقتل 28 شخصًا
العالم

انفجار منجم بتركيا يقتل 28 شخصًا

العالم
ضبط 17255 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل
السعودية اليوم

ضبط 17255 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل

السعودية اليوم
فيديو متداول لبداية حريق محطة وقود بالمدينة
السعودية اليوم

فيديو متداول لبداية حريق محطة وقود بالمدينة

السعودية اليوم
غزارة البرد في أريزونا غير مسبوقة
يوتيوب

غزارة البرد في أريزونا غير مسبوقة

يوتيوب
تقنية الدائر تفتح باب القبول
السعودية اليوم

تقنية الدائر تفتح باب القبول

السعودية اليوم
السفارة في أستراليا تحذر المواطنين بسبب الفيضانات
السعودية اليوم

السفارة في أستراليا تحذر المواطنين بسبب الفيضانات

السعودية اليوم
تسمية جميع المتون المشاركة بـ نخبة النخبة
الإبل‎

تسمية جميع المتون المشاركة بـ نخبة النخبة

الإبل‎