فيفا يحتفي بقدرات البلجيكي دي بروين

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأحد بقدرات الدولي البلجيكي ونجم خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي كيفين دي بروين ولمساته الساحرة القادرة على توصيل زملائه إلى مرمى المنافسين بكل سلاسة وثقة تمكنهم بسهولة من إحراز الأهداف الجميلة والحاسمة.

