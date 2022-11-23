فيفا يحقق في هتافات جماهير الإكوادور بافتتاح المونديال

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تحقيقاً، اليوم الأربعاء، في الهتافات التي رددتها جماهير منتخب الإكوادور خلال الفوز على منتخب قطر بنتيجة هدفين دون رد في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 التي أقمت مساء يوم الأحد الماضي 20 نوفمبر على ملعب البيت.

ضد الإكوادور

وأعلنت لجنة الانضباط بالفيفا أنها بدأت إجراءات ضد الاتحاد الإكوادوري للعبة بناء على المادة الـ13 من ميثاق الانضباط.

وتردد أن الهتافات التي قامت بها الجماهير كانت موجهة ضد تشيلي، التي رفعت دعوى قضائية ضد الإكوادور بسبب ادعاءات حول دفع منتخب الإكوادور بلاعب غير مؤهل للمشاركة، خلال تصفيات كأس العالم.

المشروبات الكحولية

كما رددت جماهير الإكوادور عبارة “نريد الجعة” خلال المباراة احتجاجاً على قرار اللجنة المنظمة بحظر بيع المشروبات الكحولية خلال مباريات كأس العالم 2022.

خسارة قطر

اعترف المدير الفني لمنتخب قطر، الإسباني فيليكس سانشيز، الأحد الماضي، بأن لاعبيه لم يقدموا أفضل مستوياتهم خلال الهزيمة أمام الإكوادور، في افتتاح مونديال 2022.

واهتزت شباك قطر بهدفين في أول 31 دقيقة عن طريق المهاجم الإكوادوري المخضرم إينر فالنسيا لتخسر أولى مبارياتها على الإطلاق في كأس العالم.

توتر اللاعبين

وقال مدرب “العنابي” خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، الأحد، إنه لا بد من غلق صفحة الهزيمة، والتركيز في اللقاء المقبل أمام السنغال، لأنه سيكون أصعب.

وتابع: “منتخب قطر لديه المقومات للتحسن، لكن اللاعبين عانوا من التوتر في لقاء الإكوادور، وافتقدوا الدقة في التمريرات، ولم يستطيعوا التعامل بشكل إيجابي مع هجوم المنافس”.