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فيفا يستعرض إنجازات رينارد قبل مواجهة السعودية وبولندا

2022-11-26 الساعة 1:31
فيفا يستعرض إنجازات رينارد قبل مواجهة السعودية وبولندا
المواطن - الرياض

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احتفى الحساب الرسمي لكأس العالم التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإنجازات الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام منتخب بولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

مدرب متوهج

ونشر الحساب الرسمي للبطولة فيديو لمدرب الصقور وعلق قائلًا، “قاد المغرب لكأس العالم روسيا 2018 بعد 20 عامًا من الغياب، تألقه في قطر 2022 برفقة السعودية ليس غريباً، فهو هيرفي رينارد ويحب التوهج في اللحظات الكبيرة”.

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التشكيل المتوقع لـ مباراة السعودية وبولندا

نجاح كبير

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية أمام نظيره البولندي في تماما الرابعة عصر اليوم السبت، على ملعب المدينة التعليمية، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس العالم قطر 2022، وذلك بعدما قدم الأخضر ملحمة كبرى بفوزه على راقصي التانجو “الأرجنتين” بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولي.

ويدخل منتخب السعودية مباراة بولندا بثقة ومعنويات مرتفعة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه أمام الأرجنتين، حيث اتضح مدى نضج الفريق العربي التكتيكي خلال المباراة ونجاحه في التفوق على كتيبة التانجو بقيادة النجم العالمي ليونيل ميسي.

آمال وطموحات

ويعقد المنتخب السعودي آمالا كبيرة على نجمه سالم الدوسري الذي يقدم مستويات جيدة خلال الفترة الأخيرة، حتى بات يطلق عليه رجل المناسبات الكبيرة، وآخرها هدفه الرائع في شباك الأرجنتين.

ويلعب المنتخب السعودي الذي يشارك في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها، في المجموعة الثالثة في المونديال رفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط مقابل نقطة لكل من المكسيك وبولندا اللذين تعادلا في الجولة الأولى، بينما يقبع المنتخب الأرجنتيني في ذيل المجموعة بلا رصيد.

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