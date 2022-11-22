فيفا يكشف سر تألق السعودية بكأس العالم

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
حقق منتخب السعودية الأول لكرة القدم مفاجأة كبرى في كأس العالم 2022، بعد الفوز على الأرجنتين، اليوم الثلاثاء.
ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة تجمع نجم الكرة السعودية السابق، سامي الجابر، ونجم الأخضر الحالي، سالم الدوسري.
وعلق حساب كأس العالم فيفا على الصورة، قائلًا “(س)امي.. (س)الم.. (س)عودية، حرف واحد هو العامل المشترك لتألق في المونديال دام سنوات”.
وتواجد سامي الجابر مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم أعوام 1994، 1998، 2002 و2006، كما أنه نجح في تسجيل 3 أهداف، فيما تألق سالم الدوسري في نسختي 2018 و2022.
وبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022 بمواجهة الأرجنتين، وأنهى التانغو الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله النجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء، قبل أن تنتفض السعودية بثنائية سجلها صالح الشهري وسالم الدوسري.
وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.