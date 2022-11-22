فيفا يكشف سر تألق السعودية بكأس العالم

حقق منتخب السعودية الأول لكرة القدم مفاجأة كبرى في كأس العالم 2022، بعد الفوز على الأرجنتين، اليوم الثلاثاء.

سر تألق السعودية

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة تجمع نجم الكرة السعودية السابق، سامي الجابر، ونجم الأخضر الحالي، سالم الدوسري.

وعلق حساب كأس العالم فيفا على الصورة، قائلًا “(س)امي.. (س)الم.. (س)عودية، حرف واحد هو العامل المشترك لتألق في المونديال دام سنوات”.

وتواجد سامي الجابر مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم أعوام 1994، 1998، 2002 و2006، كما أنه نجح في تسجيل 3 أهداف، فيما تألق سالم الدوسري في نسختي 2018 و2022.

فوز الأخضر

وبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022 بمواجهة الأرجنتين، وأنهى التانغو الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله النجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء، قبل أن تنتفض السعودية بثنائية سجلها صالح الشهري وسالم الدوسري.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.