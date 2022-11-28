فينسينت أبو بكر أول إفريقي يُسجل ويصنع بمباراة واحدة بالمونديال

حقق الكاميروني فينسينت أبو بكر إنجازًا مميزًا له في أول مشاركة له بكأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده لتعادل ثمين أمام صربيا في لقاء اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأصبح أبو بكر نجم نادي النصر أول بديل إفريقي يُسجل ويصنع في مباراة واحدة في المونديال.

النصر يُشيد بـ فينسينت أبو بكر

ووجه نادي النصر كلمات الإشادة والثناء لمحترفه الكاميروني فينسينت أبو بكر، بعد أن ساهم في تعادل بلاده أمام صربيا اليوم بنتيجة 3-3.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” الدقائق التي ظهر فيها حسم أبو بكر مع منتخب بلاده أمام صربيا حيث ساهم في إنقاذ منتخب بلاده من الخسارة بالتعادل بنتيجة 3-3.

وعلق حساب نادي النصر قائلًا: ” أداء مذهل من نجمنا الكاميروني فينسينت أبو بكر، فخورون بك وبالتوفيق في المباراة القادمة”.

هدف وصناعة في مباراة واحدة

ونجح فينسينت أبو بكر في إحراز الهدف الثاني لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ64 بطريقة جميلة بعد دخوله للقاء بـ 10 دقائق كبديل ثم صنع الهدف الثالث للاعب تشوبو موتينج في الدقيقة الـ66 لتُصبح النتيجة 3-3 بين المنتخبين.

جدير بالذكر، المنتخب الكاميروني سيواجه منتخب البرازيل مساء الجمعة المقبلة في العاشرة مساءً في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في المونديال، بينما يلعب منتخب صربيا في نفس التوقيت أمام منتخب سويسرا.

ورغم صعوبة المهمة، لكن منتخب الكاميرون بحاجة إلى الفوز على البرازيل مع فوز صربيا على سويسرا أو التعادل بين المنتخبين ليتأهل إلى دور الـ16.