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في اليوم العالمي للطفل.. 3 طرق لتنمية المهارات القيادية

2022-11-20 الساعة 5:44
في اليوم العالمي للطفل.. 3 طرق لتنمية المهارات القيادية
المواطن - الرياض

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تحتفل العديد من دول العالم بمناسبة اليوم العالمي للطفل، والذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، حيث تعمل الجهات المختصة على تنظيم حملات توعوية تهدف إلى تحسين حياة الأطفال في المقام الأول.

سمات الشخصية

وشارك مجلس شؤون الأسرة في الاحتفال باليوم العالمي للطفل، مُسلطًا الضوء على ضرورة أن تتيح الأسرة لطفلها تنمية جوانب شخصيته ليصبح طفلًا قياديًا.

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وقال المجلس عبر تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر” “تتشكل غالبية سمات شخصية الطفل خلال الخمس سنوات الأولى من عمره، مما يتيح للأسرة أن تنمي جوانب شخصية طفلها القيادية”.

بناء الوعي

وأوضح المجلس أنه وفقًا لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، فإن 80% من بناء الوعي يبدأ في السنوات الأولى للطفل.

وحول الصفات التي يتميز بها القائد، قال إنه يتسم بالثقة بالنفس، الاستقلالية واتخاذ القرار، التأثير الإيجابي، والتواضع والقدرة على الإقناع.

مهارات الطفل القيادي

ولفت إلى أن هناك 3 طرق لتنمية مهارات الطفل القيادي تتمثل في القدوة الحسنة من الوالدين، تشجيع الطفل على القراءة، والتعويد على إنجاز المهام بمفرده.

تعزيز المسؤولية للطفل

وكان مجلس شؤون الأسرة، أوصى في وقت سابق بضرورة إعداد الطفل للمستقبل، حيث يبدأ ذلك بتعويده على تحمل المسؤولية منذ وقت مبكر.

وقدم مجلس شؤون الأسرة 4 خطوات تعزز المسؤولية لدى الطفل وهي:

– تعليم الطفل الاعتماد على النفس
– تشجيع الطفل على المشاركة في الأعمال الخيرية
– إعطاء الطفل بعض المسؤوليات مثل ترتيب سريره أو تنظيف غرفته.
– تعليم الطفل أهمية الوقت وإنجاز الأعمال في مدة زمنية محددة.

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