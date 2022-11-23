قائد منتخب اليابان: الأخضر حفزنا للفوز على ألمانيا

أوضح مايا يوشيدا قائد منتخب اليابان، أن فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين أمس كان محفزًا لهم للفوز على منتخب ألمانيا اليوم في نهائيات كأس العالم.

وعلق يوشيدا في تصريحات بعد الفوز على ألمانيا: ” شاهدنا بالأمس فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين بعد تأخرهم بهدف دون رد، اليوم حدث لنا نفس الأمر أمام ألمانيا ونجحنا في العودة”.

وأضاف يوشيدا: ” نحن نمثل بلادنا وقارة آسيا أيضًا، الجماهير كانت تدعمنا بقوة”.

ألمانيا تخسر أمام اليابان

وكان منتخب الماكينات الألمانية، بادر بالتسجيل محرزًا الهدف الأول من ركلة جزاء عبر اللاعب إيلكاي جوندوجان في الدقيقة الـ33.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الألماني بهدف دون رد.

ملخص المباراة

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء المنتخب الألماني، لينجح المنتخب الياباني في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب ريتسو دوان في الدقيقة الـ75، ثم عزز اللاعب تاكوما أساتو من تقدم منتخب الساموراي بالهدف الثاني بعد انفراد بالحارس مانويل نوير.

وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد اليابان 3 نقاط، بينما لا يملك منتخب ألمانيا أي رصيد من النقاط.

جدير بالذكر أن منتخب الماكينات كان ودع منافسات مونديال 2018 بـ روسيا من الدور الأول، وذلك بعد أن كان فاز بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.

وسبق للمنتخب الألماني الفوز بلقب كأس العالم في 4 مناسبات أعوام 1954 و 1974 و 1990 و 2014.

كما نجح منتخب الساموراي في التأهل 7 مرات متتالية لنهائيات كأس العالم بداية من عام 1998 إلى عام 2022.