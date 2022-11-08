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قائمة أسرع 10 لاعبين بدوري الأبطال

2022-11-08 الساعة 10:44
قائمة أسرع 10 لاعبين بدوري الأبطال
المواطن – متابعة

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أعلن الموقع الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، عن أسرع 10 لاعبين في البطولة خلال الموسم الحالي 2022-2023.

وجاءت قائمة الـ 10 الأوائل كالتالي:

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الأول والثاني

وتصدر ميخايلو مودريك لاعب نادي شاختار دونيتسك الأوكراني الترتيب بسرعة تصل إلى 36.6 كيلو متر في الساعة، وجاء في المركز الثاني عثمان ديمبلي لاعب برشلونة بنفس السرعة.

قرعة دوري الأبطال - دوري أبطال أوروبا
كأس البطولة – المصدر @ChampionsLeague

غياب مو صلاح

وحل رافاييل لياو لاعب نادي إي سي ميلان في المركز الثالث بسرعة تصل إلى 36.5 كيلو متر في الساعة، ثم جاء لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي في المركز الرابع بـ36.3.

ليفربول ضد جلاسكو رينجرز
محمد صلاح

وشهدت القائمة غياب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رغم تواجده دائمًا في قائمة أسرع اللاعبين سواءً في البريميرليج أو في العالم.

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