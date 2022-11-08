قائمة أسرع 10 لاعبين بدوري الأبطال

أعلن الموقع الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، عن أسرع 10 لاعبين في البطولة خلال الموسم الحالي 2022-2023.

وجاءت قائمة الـ 10 الأوائل كالتالي:

الأول والثاني

وتصدر ميخايلو مودريك لاعب نادي شاختار دونيتسك الأوكراني الترتيب بسرعة تصل إلى 36.6 كيلو متر في الساعة، وجاء في المركز الثاني عثمان ديمبلي لاعب برشلونة بنفس السرعة.

غياب مو صلاح

وحل رافاييل لياو لاعب نادي إي سي ميلان في المركز الثالث بسرعة تصل إلى 36.5 كيلو متر في الساعة، ثم جاء لاعب ريال مدريد فيديريكو فالفيردي في المركز الرابع بـ36.3.

وشهدت القائمة غياب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رغم تواجده دائمًا في قائمة أسرع اللاعبين سواءً في البريميرليج أو في العالم.