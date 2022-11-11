قائمة بلجيكا بمونديال 2022

أعلن روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة الشياطين الحمُر، المُستدعاة لخوض نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

قائمة بلجيكا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد)، سيمون مينيوليه (كلوب بروج)، كوين كاستيليس (كلوب بروج).

خط الدفاع: توبي ألديرفيرلد (رويال أنترويب البلجيكي)، يان فيرتونخن (أندرلخت البلجيكي)، زينو ديباست (أندرلخت البلجيكي)، آرثر ثياتي (رين الفرنسي)، ووت فايس (ليستر سيتي).

خط الوسط: كاستاني (ليستر سيتي الإنجليزي)، توماس مونييه (بوروسيا دورتموند الألماني)، ثورجان هازارد (بوروسيا دورتموند الألماني)، يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ديندونكر (ولفرهامبتون الإنجليزي)، أونانا (إيفرتون الإنجليزي)، تليميناس (ليستر سيتي الإنجليزي)، فاناكين (كلوب بروج البلجيكي)، أكسيل فيتسل (أتلتيكو مدريد الإسباني)، دي كيتيلياري (ميلان الإيطالي).

خط الهجوم: جيريمي دوكو (رين الفرنسي)، إيدين هازارد (ريال مدريد الإسباني)، داريس ميرتينز (جالطة سراي التركي)، تروسارد (برايتون الإنجليزي)، ميتشي باتشواي (فنربخشة التركي)، لويس أوبيندا (لانس الفرنسي)، روميلو لوكاكو (إنتر ميلان الإيطالي).

استبعاد أوريجي

واستبعد مدرب بلجيكا ديفوك أوريجي مهاجم فريق ميلان الإيطالي، فيما تم استدعاء لياندرو تروسارد لاعب برايتون الإنجليزي بعد تألقه هذا الموسم.

ويتواجد المنتخب البلجيكي في المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم بجانب المغرب وكندا وكرواتيا.