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لمواجهة قاديش

قائمة ريال مدريد بدون بنزيما

2022-11-09 الساعة 7:05
قائمة ريال مدريد بدون بنزيما
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن قائمة الفريق لمواجهة نادي قاديش في الدوري الإسباني غدًا.

وسيغيب الفرنسي كريم بنزيما للمباراة السابعة عن ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء سيلتيك الأسكتلندي بدوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد 

وجاءت قائمة الريال مكونة من : “حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريزولا، لوكاس فاسكيز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس.

خط الهجوم: هازارد، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، ماريانو دياز.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

حقيقة إصابة بنزيما

وتكهنت وسائل الإعلام الإسبانية بأن بنزيما ليس مصابًا وسيغيب عن مباراة قاديش خوفًا من إصابته وغيابه عن مباريات المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022.

ولكن كشفت صحيفة AS الإسبانية أن بنزيما يعاني من إصابة قوية في ساقه اليمنى، حيث إن غيابه مستمر عن تدريبات الريال.

يذكر أن بنزيما كان فاز بجائزة الكرة الذهبية من مجلة ” فرانس فوتبول” الفرنسية كأفضل لاعب في العالم لـ عام 2022.

وكان الريال خسر أول أمس أمام فريق رايو فاليكانو بنتيجة 3-2 في الليجا.

 

 

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