قائمة ريال مدريد بدون بنزيما

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كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن قائمة الفريق لمواجهة نادي قاديش في الدوري الإسباني غدًا.
وسيغيب الفرنسي كريم بنزيما للمباراة السابعة عن ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء سيلتيك الأسكتلندي بدوري أبطال أوروبا.
وجاءت قائمة الريال مكونة من : “حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، فاييخو، ناتشو، أودريزولا، لوكاس فاسكيز، فيرلاند ميندي.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس.
خط الهجوم: هازارد، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، ماريانو دياز.
وتكهنت وسائل الإعلام الإسبانية بأن بنزيما ليس مصابًا وسيغيب عن مباراة قاديش خوفًا من إصابته وغيابه عن مباريات المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022.
ولكن كشفت صحيفة AS الإسبانية أن بنزيما يعاني من إصابة قوية في ساقه اليمنى، حيث إن غيابه مستمر عن تدريبات الريال.
يذكر أن بنزيما كان فاز بجائزة الكرة الذهبية من مجلة ” فرانس فوتبول” الفرنسية كأفضل لاعب في العالم لـ عام 2022.
وكان الريال خسر أول أمس أمام فريق رايو فاليكانو بنتيجة 3-2 في الليجا.