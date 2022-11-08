قائمة منتخب أستراليا لكأس العالم 2022

أعلن المدير الفني لمنتخب أستراليا الأول لكرة القدم، جراهام أرنولد، عن القائمة النهائية المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

المجموعة الرابعة

ويقع منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، في المجموعة الرابعة بالمونديال الذي يُقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، والتي تضم منتخبات فرنسا، الدنمارك وتونس.

قائمة منتخب أستراليا

وشهدت قائمة أستراليا لكأس العالم 2022 تواجد لاعب فريق سنترال كوست الأسترالي، جيسون كامينجز، والذي سبق له أن لعب مع منتخب اسكتلندا الأول لكرة القدم في مواجهتين وديتين عامي 2017 و2018.

وضمت قائمة أستراليا في 26 لاعبًا وهم؛ مات رايان، داني فوكوفيتش، آندرو ريدمين، هاري سوتار، ميلوش ديجينيك، بيلي رايت، توماس دينج، فران كراتشيتش، ناتانييل أتكينسون، عزيز بهيتش، كاي رولز وجويل كينج.

ويقود خط وسط أستراليا في المونديال كل من؛ آرون موي، جاكسون إرفاين، أيدن هروستيتش، كاميرون ديفلين، رايلي ماكجري وكيانو باكوس.

ويتواجد في خط الهجوم منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، جيمس مكلارين، ميتشل ديوك، جيسون كامينجز، جارانج كول، أور مابيل، ماثيو ليكي، كرايج جودوين ومارتن بويل.