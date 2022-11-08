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يتواجد في المجموعة الرابعة

قائمة منتخب أستراليا لكأس العالم 2022

2022-11-08 الساعة 1:28
قائمة منتخب أستراليا لكأس العالم 2022
المواطن - الرياض

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أعلن المدير الفني لمنتخب أستراليا الأول لكرة القدم، جراهام أرنولد، عن القائمة النهائية المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

المجموعة الرابعة

ويقع منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، في المجموعة الرابعة بالمونديال الذي يُقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، والتي تضم منتخبات فرنسا، الدنمارك وتونس.

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منتخب أستراليا
لاعبو أستراليا – المصدر socceroos

قائمة منتخب أستراليا

وشهدت قائمة أستراليا لكأس العالم 2022 تواجد لاعب فريق سنترال كوست الأسترالي، جيسون كامينجز، والذي سبق له أن لعب مع منتخب اسكتلندا الأول لكرة القدم في مواجهتين وديتين عامي 2017 و2018.

وضمت قائمة أستراليا في 26 لاعبًا وهم؛ مات رايان، داني فوكوفيتش، آندرو ريدمين، هاري سوتار، ميلوش ديجينيك، بيلي رايت، توماس دينج، فران كراتشيتش، ناتانييل أتكينسون، عزيز بهيتش، كاي رولز وجويل كينج.

منتخب أستراليا
لاعبو أستراليا – المصدر socceroos

ويقود خط وسط أستراليا في المونديال كل من؛ آرون موي، جاكسون إرفاين، أيدن هروستيتش، كاميرون ديفلين، رايلي ماكجري وكيانو باكوس.

ويتواجد في خط الهجوم منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، جيمس مكلارين، ميتشل ديوك، جيسون كامينجز، جارانج كول، أور مابيل، ماثيو ليكي، كرايج جودوين ومارتن بويل.

قائمة أستراليا في كأس العالم 2022
قائمة أستراليا – المصدر @Socceroos

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