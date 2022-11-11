قائمة منتخب قطر لمونديال 2022

أعلن الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر، اليوم الجمعة، القائمة النهائية لمنتخب “العنابي” استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022.

واستدعى المدرب الإسباني 26 لاعبًا بعد استبعاد عبدالرحمن فهمي والذي يغيب بداعي الإصابة.

بطل آسيا

وكان بطل آسيا عام 2019، دخل معسكرًا في مدينة ماربيا الإسبانية يوم الأربعاء الماضي، قبل العودة إلى العاصمة القطرية “الدوحة” في اليوم التالي.

ومن المقرر أن يقام مونديال 2022 في قطر خلال فترة 20 من الشهر الجاري وحتى 18 الشهر المقبل.

القائمة النهائية

حراسة المرمى: مشعل برشم – سعد الشيب – يوسف حسن.

خط الدفاع: بيدرو ميجيل – مصعب خبر – طارق سلمان – بسام الراوي – بوعلام خوخي – عبد الكريم حسن – إسماعيل محمد – همام أحمد – جابر باسم.

خط الوسط: عاصم مادبو – علي أسد – محمد وعد – سالم الهاجري – مصطفى طارق – كريم بوضياف – عبد العزيز حاتم – نايف الحضرمي – أحمد علاء الدين.

خط الهجوم: المعز علي – محمد مونتاري – حسن الهيدوس – أكرم عفيف – خالد منير.

ويخوض المنتخب القطري مباراته الأولى ضد منتخب “الإكوادور” 20 الشهر الجاري على ملعب “البيت”، ثم مواجهة منتخب السنغال في 25 من نفس الشهر على ملعب “الثمامة”.

ويختتم المنتخب العربي دور المجموعات بمواجهة منتخب هولندا يوم 29 نوفمبر على ملعب “البيت”.