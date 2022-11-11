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أول مبارياته أمام الأكوادور

قائمة منتخب قطر لمونديال 2022

2022-11-11 الساعة 11:34
قائمة منتخب قطر لمونديال 2022
المواطن – متابعة

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أعلن الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر، اليوم الجمعة، القائمة النهائية لمنتخب “العنابي” استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022.

واستدعى المدرب الإسباني 26 لاعبًا بعد استبعاد عبدالرحمن فهمي والذي يغيب بداعي الإصابة.

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المعز علي لاعب منتخب قطر
المعز علي لاعب منتخب قطر – @QFA

بطل آسيا

وكان بطل آسيا عام 2019، دخل معسكرًا في مدينة ماربيا الإسبانية يوم الأربعاء الماضي، قبل العودة إلى العاصمة القطرية “الدوحة” في اليوم التالي.

ومن المقرر أن يقام مونديال 2022 في قطر خلال فترة 20 من الشهر الجاري وحتى 18 الشهر المقبل.

منتخب قطر
لاعبو قطر – المصدر @QFA

القائمة النهائية

حراسة المرمى: مشعل برشم – سعد الشيب – يوسف حسن.

خط الدفاع: بيدرو ميجيل – مصعب خبر – طارق سلمان – بسام الراوي – بوعلام خوخي – عبد الكريم حسن – إسماعيل محمد – همام أحمد – جابر باسم.

خط الوسط: عاصم مادبو – علي أسد – محمد وعد – سالم الهاجري – مصطفى طارق – كريم بوضياف – عبد العزيز حاتم – نايف الحضرمي – أحمد علاء الدين.

خط الهجوم: المعز علي – محمد مونتاري – حسن الهيدوس – أكرم عفيف – خالد منير.

ويخوض المنتخب القطري مباراته الأولى ضد منتخب “الإكوادور” 20 الشهر الجاري على ملعب “البيت”، ثم مواجهة منتخب السنغال في 25 من نفس الشهر على ملعب “الثمامة”.

ويختتم المنتخب العربي دور المجموعات بمواجهة منتخب هولندا يوم 29 نوفمبر على ملعب “البيت”.

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