الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها أرقام تؤكد الريادة السعودية العالمية في الصحة والبحث والتطوير السعودية تقود الاقتصاد الرقمي في عام الرئاسة الإندونيسية لقمة G20 جولة ولي العهد الآسيوية تعزز دور المملكة العالمي متحدث الجوازات: الهوية الوطنية لا تمكن السفر لقطر لحضور المونديال من هانغتشو إلى بالي.. حضور محمد بن سلمان مميز في G20 انزلاق زوجة الرئيس الإندونيسي على درج طائرة
بتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بأنه لا مكان لفاسد مهما كان، ألقي اليوم القبض على قاضٍ بمحكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة أثناء استلامه مبلغًا ماليًّا ضخمًا لإصدار حكم لصالح أحد المواطنين.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد #لا_مكان_للفاسدين_بيننا pic.twitter.com/iVNnKKJwdR
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) November 14, 2022
وتعزيزًا لتوجيهات ولي العهد نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” فيديو للأمير محمد بن سلمان خلال حوار تلفزيوني له يقول فيه: لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا ما كان، سواء وزير أو أمير طالما توفرت عليه أدلة.
وصرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم القبض بالجرم المشهود على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة/ إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، في أثناء استلامه مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال من أصل مبلغ (4,000,000) أربعة ملايين ريال، تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكور وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.