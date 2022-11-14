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تقاضى رشوة لإصدار حكم قضائي

قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد

2022-11-14 الساعة 11:56
قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد
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المواطن - الرياض

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بتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بأنه لا مكان لفاسد مهما كان، ألقي اليوم القبض على قاضٍ بمحكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة أثناء استلامه مبلغًا ماليًّا ضخمًا لإصدار حكم لصالح أحد المواطنين.

وتعزيزًا لتوجيهات ولي العهد نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” فيديو للأمير محمد بن سلمان خلال حوار تلفزيوني له يقول فيه: لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا ما كان، سواء وزير أو أمير طالما توفرت عليه أدلة.

القبض على القاضي

وصرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه تم القبض بالجرم المشهود على القاضي في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة/ إبراهيم بن عبدالعزيز الجهني، في أثناء استلامه مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال من أصل مبلغ (4,000,000) أربعة ملايين ريال، تم الاتفاق عليها مع أحد المواطنين مقابل السعي في إصدار حكم مكتسب القطعية بدعوى مقامة لدى المحكمة العامة بإحدى المناطق، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكور وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

رصد وضبط:

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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