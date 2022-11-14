قانوني: استبعاد المولد من المنتخب مشورة صحيحة

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قال المحامي والقانوني سعود الرمان إن من أشار على إدارة المنتخب الوطني الأول باستبعاد اللاعب “فهد المولد” من صفوف المنتخب والقائمة المشاركة بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، قدم المشورة السليمة والصحيحة.
📞 سعود الرمان – قانوني :
من أشار على إدارة المنتخب باتخاذ إجراء استبعاد "فهد المولد" قدم المشورة السليمة والصحيحة ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) @alrummansaud pic.twitter.com/S0e8OEfnCH
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 13, 2022
خاص للحصاد الرياضي :
السبب وراء استبعاد الكابتن فهد المولّد pic.twitter.com/FnvxgyKEg6
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 13, 2022