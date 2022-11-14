قانوني: استبعاد المولد من المنتخب مشورة صحيحة

قال المحامي والقانوني سعود الرمان إن من أشار على إدارة المنتخب الوطني الأول باستبعاد اللاعب “فهد المولد” من صفوف المنتخب والقائمة المشاركة بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، قدم المشورة السليمة والصحيحة.

خاص للحصاد الرياضي :

السبب وراء استبعاد الكابتن فهد المولّد pic.twitter.com/FnvxgyKEg6 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 13, 2022

وقال المحامي سعود الرمان في حديث إلى برنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية، الأحد، إن مشاركة فهد المولد السابقة مع ناديه الشباب قانونية وسليمة بنسبة 100%.