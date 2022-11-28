قبلة أشرف حكيمي لأمه والفيفا تعلق

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أثار نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي، حالة من السعادة والفرحة عقب انتصار فريقه على بلجيكا ضمن مباريات كأس العالم بقطر 2022.
حماس وأمومة وبُنُوة وقبلة مغربية في حب الوطن بعد الانتصار التاريخي أمام بلجيكا❤️💚قد يهمّك أيضاً
أشرف حكيمي ووالدته كانا نجمي اليوم أمام عدسات المصورين 🇲🇦📸@EnMaroc | @AchrafHakimi | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/gHPHlk09nh
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 27, 2022
وتصدر اللاعب مواقع التواصل الاجتماعي بلقطة إنسانية، حين نشر صورًا له أثناء تقبيل والدته بعد انتصار منتخب بلاده على بلجيكا بهدفين للا شيء.
ونشر حكيمي الصور عبر حسابه الخاص في موقع تويتر أمس الأحد، قائلًا: أحبك أمي.
♥️♥️♥️ pic.twitter.com/9UbRs5F0pL
— هذا الحساب سيجعلك سعيدًا (@cutethingsever) November 27, 2022
وانتشرت صور ومقاطع فيديو نجم أسود الأطلس حكيمي وهو يعانق ويقبل والدته ويهديها قميصه بشكل كبير على مواقع التواصل.
وقال حساب الفيفا عبر تويتر، تعليقًا على الصور: حماس وأمومة وبنوة وقبلة مغربية في حب الوطن بعد الانتصار التاريخي أمام بلجيكا.
وأضاف: أشرف حكيمي ووالدته كانا نجمي اليوم أمام عدسات المصورين.
كما تداول مستخدمون على وسائل التواصل فيديو لحكيمي بعد دقائق من الانتصار على بلجيكا 2-صفر، وهو يهدي قميصه لوالدته ويحتضنها.
وشارك حكيمي، نجم باريس سان جرمان، في أول انتصار لأسود الأطلس بمونديال 2022، قبل استبداله في الشوط الثاني الذي شهد إحراز المغرب هدفيه.