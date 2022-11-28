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أهداها قميصه عقب فوز المنتخب

قبلة أشرف حكيمي لأمه والفيفا تعلق

2022-11-28 الساعة 12:10
قبلة أشرف حكيمي لأمه والفيفا تعلق
المواطن - متابعة

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أثار نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي، حالة من السعادة والفرحة عقب انتصار فريقه على بلجيكا ضمن مباريات كأس العالم بقطر 2022.

لقطة إنسانية

وتصدر اللاعب مواقع التواصل الاجتماعي بلقطة إنسانية، حين نشر صورًا له أثناء تقبيل والدته بعد انتصار منتخب بلاده على بلجيكا بهدفين للا شيء.

ونشر حكيمي  الصور عبر حسابه الخاص في موقع تويتر أمس الأحد، قائلًا: أحبك أمي.

حماس وأمومة

وانتشرت صور ومقاطع فيديو نجم أسود الأطلس حكيمي وهو يعانق ويقبل والدته ويهديها قميصه بشكل كبير على مواقع التواصل.

وقال حساب الفيفا عبر تويتر، تعليقًا على الصور: حماس وأمومة وبنوة وقبلة مغربية في حب الوطن بعد الانتصار التاريخي أمام بلجيكا.

لحظة الانتصار

وأضاف: أشرف حكيمي ووالدته كانا نجمي اليوم أمام عدسات المصورين.

كما تداول مستخدمون على وسائل التواصل فيديو لحكيمي بعد دقائق من الانتصار على بلجيكا 2-صفر، وهو يهدي قميصه لوالدته ويحتضنها.

وشارك حكيمي، نجم باريس سان جرمان، في أول انتصار لأسود الأطلس بمونديال 2022، قبل استبداله في الشوط الثاني الذي شهد إحراز المغرب هدفيه.

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