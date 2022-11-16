قبل المونديال.. أبرز الوديات اليوم والقنوات الناقلة

تقام، اليوم الأربعاء، مباريات تحضيرية استعدادًا لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وعلى رأسها لقاء السعودية وكرواتيا صاحبة المركز الثاني في أخر نسخة من كأس العالم، ومواجهة الإمارات والأرجنتين بأبوظبي.

الأخضر وكرواتيا

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في تمام الثالثة عصرًا، نظيره الكرواتي في لقاء ودي، وتقام المباراة باستاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022.

التانجو بأرض الإمارات

يدخل المنتخب الأرجنتيني لقاء قويًا أمام نظيره الإماراتي، خلال معسكره التحضيري المقام في أبوظبي.

أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة:

إيران – تونس 13:00 تونس الرياضية

السعودية – كرواتيا 14:00 SSC

الإمارات – الأرجنتين 17:30 أبوظبي الرياضية

عمان – ألمانيا 19:00 عمان الرياضية

الجزائر – مالي 21:30 الجزائرية الرياضية