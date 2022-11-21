قتلى وجرحى في زلزال بإندونيسيا

ضرب زلزال إندونيسيا، اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصًا وجرح 300 آخرين بالإضافة إلى انهيارات بالمباني.

قوة الزلزال

وبلغت قوة الزلزال 5.6 درجة، فيما هز إقليم جاوة الغربية في إندونيسيا، بحسب وكالات أنباء.

وقال هيرمان سوهرمان المسؤول الحكومي في سيانجور، البلدة الواقعة في جاوة الغربية حيث يقع مركز الزلزال، إن ما يصل إلى 20 شخصًا لقوا حتفهم في مستشفى واحد في المنطقة.

انهيارات

وأفادت تقارير بأن الزلزال ألحق أضرارًا بعشرات المباني ودفع السكان للخروج إلى شوارع العاصمة بحثًا عن السلامة، ومن بينها مدرسة داخلية إسلامية ومستشفى ومرافق عامة أخرى، كما تمايلت المباني العالية في العاصمة لأكثر من ثلاث دقائق وتم إخلاء البعض منها

وشعر السكان بالزلزال بقوة في منطقة جاكرتا الكبرى، وكانت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية قد أفادت في وقت سابق بأن شدة الزلزال بلغت 5.6 درجات، وعلى عمق 10 كيلومترات، وبأنه ضرب قرب بلدة سيانجور التي تبعد مسافة 100 كيلومتر عن جاكرتا.

حالة ذعر

ووصفت مياديتا واليو، المحامية البالغة 22 عامًا، حالة الذعر بين الموظفين الذين هرعوا للخروج من المبنى لدى وقوع الزلزال.

وأضافت: كنت أعمل عندما بدأت الأرض تهتز تحتي، شعرت بشكل واضح بالزلزال، حاولت عدم القيام بشيء كي أفهم ما يحصل لكنه ازداد قوة واستمر لفترة من الوقت.

وتشهد إندونيسيا زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على حزام النار في المحيط الهادئ، وهو قوس من النشاط الزلزالي الشديد حيث تصطدم الصفائح التكتونية التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وعبر حوض المحيط الهادئ.