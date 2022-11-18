قرار أمريكي يمهد الطريق أمام بيع لحوم المختبر

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة الدواء والغذاء في الولايات المتحدة الأمريكية، رأت أن لحمًا تم إنتاجه من خلايا حيوانية، آمن للاستهلاك البشري.

إنتاج لحم في المختبر

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن هذا الرأي يمهد الطريق أمام اعتماد الأغذية المصنعة من خلايا جذعية.

ويرتقب أن تمنح إدارة الدواء والغذاء، ترخيصا لشركة تتخذ من كاليفورنيا مقرًّا لها، بإنتاج لحم في المختبر، عبر عملية لا تشمل ذبح أو قتل أي حيوان.

وتعد شركة “آبسايد فودس” هي المستفيدة لأنها تنتج لحمًا بالاعتماد على خلايا من الدجاج، ثم تركها تكبر داخل المختبر.

وأبدت إدارة الغذاء والدواء استعدادها لمنح رخصة لإنتاج لحم آخر، قائلة: إنها تخوض مشاورات مع عدد من الشركات بشأن اتخاذ خطوة مماثلة.