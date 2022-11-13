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بعد قضيته الشهيرة مع نادي النصر

قرار الفيفا يضمن مشاركة حمدالله في المونديال

2022-11-13 الساعة 3:32
قرار الفيفا يضمن مشاركة حمدالله في المونديال
المواطن - محمد سمعه

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أصبح قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي صدر في وقت سابق لصالح المغربي عبدالرزاق حمدالله، بمثابة ضمانة مشاركته في كأس العالم قطر 2022، مع منتخب بلاده.

وخشي اللاعب المغربي من أن قضيته الشهيرة مع النصر التي امتد صداها لمدة عام، أن تؤثر على مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر.

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براءة حمدالله

ولكن قرار الفيفا الذي ألزم النصر بتعويضه بـ 13 مليون ريال، يؤكد براءة اللاعب المغربي من تهمة محاولة إفساخ العقد مع النصر للانضمام لنادي الاتحاد.

عبدالرزاق حمدالله
عبدالرزاق حمدالله

وذلك يتماشى مع تغريدة الإعلامي وليد الفراج التي أكد فيها أن القرارات الدولية الصادرة من الفيفا أو من محكمة التحكيم الرياضية تؤكد مصير اللاعب سواء بالمشاركة من عدمها مع منتخب بلاده في المونديال، وذلك ردًا على قرار الفرنسي هيرفي رينارد باستبعاد اللاعب فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي لمونديال قطر.

استبعاد فهد المولد

وكان وليد الفراج قال حول استبعاد المولد عبر حسابه في “تويتر” : “أسلم طريقة لإدارة كرة القدم السعودية هي اتباع الأنظمة الدولية 100٪ بدون أي نكهة محلية وبدون اللمسات والاجتهادات من اللجان وحتى مركز التحكيم”.

وأضاف: “الموضوع سهل، بلاش إحراج آخر.. أتعاطف مع حالة الكابتن فهد المولد فقد تعرض لصدمات كثيرة آخر عامين وأهنئ الكابتن نواف العابد، مكتوبة لك”.

 

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