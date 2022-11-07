قرعة دوري الأبطال تُكرر نهائيي 2020 و 2022

كررت قرعة دوري الأبطال الأوروبي في دور ثمن النهائي، مواجهتي ليفربول الإنجليزي لـ ريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي لـ بايرن ميونخ الألماني، حيث سبق لهم المواجهة في نهائي دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة.

وكان باريس سان جيرمان تقابل مع بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020، وفاز البايرن وقتها بهدف دون رد سجله الفرنسي كينجسلي كومان، كما تقابل ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال لـ موسم 2021/2022، وفاز الريال بهدف دون رد سجله البرازيلي فينسيوس جونيور.

مواجهتان قويتان

مواجهتا ليفربول ضد ريال مدريد، وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ هما الأقوى، ضمن مواجهات دور الـ16 في دوري الأبطال للموسم الحالي.

وكانت قرعة دوري الأبطال لدور الـ16 أُقيمت ظهر اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية، حيث سحب القرعة، اللاعب التركي حميد ألتنتوب نجم ريال مدريد وغلطة سراي التركي سابقًا.

قرعة دوري الأبطال

وجاءت القرعة كالتالي: ” ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونخ الألماني، ميلان الإيطالي ضد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، آينتراخت فرانكفورت الألماني ضد نابولي الإيطالي، بوروسيا دورتموند الألماني ضد تشيلسي الإنجليزي، إنتر ميلان ضد بورتو البرتغالي، كلوب بروج البلجيكي ضد بنفيكا البرتغالي، لايبزيج الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي”.

وتنطلق مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في أيام 14، 15، 21 و22 فبراير 2022 لمباريات الذهاب، ومواجهات الإياب أيام 7، 8، 14 و15 مارس.