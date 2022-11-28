Icon

موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
تحويل التطبيق لمنصة للمدفوعات

قريباً.. 5 مزايا جديدة في تطبيق تويتر

2022-11-28 الساعة 10:06
قريباً.. 5 مزايا جديدة في تطبيق تويتر
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

يترقب مستخدمو تطبيق “تويتر”، مزايا جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، والتي تعمل عليها الشركة حالياً.

وأوضح عبدالله السبيعي عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، أن المميزات التي يعمل عليها أيلون ماسك لإضافتها في منصة Twitter تشمل التالي:

قد يهمّك أيضاً
Img

إيران تخصب اليوارنيوم بنسبة نقاء 60%

Img

جهود الأمن العام بمنفذ سلوى تتواصل

مزايا جديدة

– نشر مقاطع الفيديو الطويلة

– رسائل مشفرة من طرف لطرف

– إعادة خدمة التوثيق المدفوع

– تحويل التطبيق لمنصة للمدفوعات

– السماح بالتغريدات الطويلة (مقالات)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع
السعودية اليوم

بدء التقديم على وظائف وزارة الدفاع

السعودية اليوم
36 مقاتلة صينية تحلق فوق تايوان
العالم

36 مقاتلة صينية تحلق فوق تايوان

العالم
أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب
أخبار رئيسية

أشباح ولقطات تخطف الأبصار بـ ويكند الرعب

أخبار رئيسية
7 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم...
الرياضة العالمية

7 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم...

الرياضة العالمية
برعاية الملك سلمان .. موهبة تطلق مؤتمر...
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان .. موهبة تطلق مؤتمر...

السعودية اليوم
زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته...
السعودية اليوم

زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته...

السعودية اليوم
تحذيرات بشأن شراء الذهب في مصر
السوق

تحذيرات بشأن شراء الذهب في مصر

السوق
خريطة الرحلات الجوية اليومية لمونديال 2022
الرياضة

خريطة الرحلات الجوية اليومية لمونديال 2022

الرياضة