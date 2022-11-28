قريباً.. 5 مزايا جديدة في تطبيق تويتر

يترقب مستخدمو تطبيق “تويتر”، مزايا جديدة خلال الأيام القليلة القادمة، والتي تعمل عليها الشركة حالياً.

وأوضح عبدالله السبيعي عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، أن المميزات التي يعمل عليها أيلون ماسك لإضافتها في منصة Twitter تشمل التالي:

مزايا جديدة

– نشر مقاطع الفيديو الطويلة

– رسائل مشفرة من طرف لطرف

– إعادة خدمة التوثيق المدفوع

– تحويل التطبيق لمنصة للمدفوعات

– السماح بالتغريدات الطويلة (مقالات)