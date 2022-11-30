قرية إيطالية مغمورة تدخل جينيس لسبب غريب

دخلت قرية بيرداسدفوجو الايطالية، التي يبلغ عدد سكانها 1780 نسمة، موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيلها أكبر عدد من المعمرين عالميًّا.

صور بالأبيض والأسود

وصار المسنون مصدر فخر لسكان القرية الواقعة في إقليم سردينيا الإيطالي، وهناك صور فوتوغرافية بالأبيض والأسود للمعمرين الذين بلغوا 100 عام، معلقة على جدران البيوت على طول الطريق الرئيسي، وأسماؤهم مسجلة تحتها وكذلك العام الذي ولدوا فيه، وفقًا للألمانية.

الأمر المثير للدهشة، في هذه القرية المغمورة، هو وجود أكبر عدد من المعمرين الذين بلغوا المائة عام، مقارنة بأي مكان آخر في العالم.

الحياة الطويلة

وتقديرًا لما اشتهر به سكانها من طول العمر، أطلق أحد متاجر البيتزا بميدان بالقرية على نفسه اسم “بيتزا لونجيفيتا” أي “الحياة الطويلة”.

ويسعى العلماء أيضًا إلى فهم طول عمر سكان جزيرة سردينيا، ويخطط مشروع تشارك فيه جامعة ساساري بالجزيرة، في وضع طبقات متتابعة من 13 ألف عينة، من الحمض النووي لسكان مقاطعة أوغلياسترا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

ويقول نائب رئيس الجامعة جافينو ماريوتي: نأمل أن نبرهن على أن السكان يعيشون حياة جيدة في سردينيا، ويكون ذلك أيضًا وسيلة لتسويق بلدنا.