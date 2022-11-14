قصة أسوأ تصادم جوي في التاريخ لطائرة سعودية

رغم مرور أكثر من ربع قرن على أكبر حادث اصطدام في التاريخ بين طائرة ركاب تابعة للمملكة وأخرى باكستانية فوق العاصمة الهندية نيودلهي، إلا أنها لا تزال عالقة في الأذهان بعدما أسفرت عن مقتل أكثر من 349 راكبًا.

الذكرى السنوية

ويصادف يوم 12 نوفمبر، الذكرى السنوية لأكبر حادث تصادم في التاريخ، حيث تحطمت طائرة الخطوط الجوية السعودية المتجهة من نيودلهي في الهند إلى الظهران في المملكة أثناء الإقلاع، وذلك إثر اصطدامها بطائرة شحن من طراز إليوشن تابعة لخطوط كازاخستان الجوية، والتي كانت قادمة من شيمكنت في كازاخستان إلى نيودلهي، وقتل جميع الركاب في الطائرتين.

سبب الحادث

وبسبب عدد الوفيات الكبيرة، أضحت هذه الفاجعة أكبر حادث اصطدام جوي في التاريخ، والناتج عن خطأ في توقيت وإقلاع ومستوى إقلاع وهبوط الطائرتين في مطار نيودلهي.

يشار إلى أنه في تلك اللحظة كان قائد الطائرة التابعة للمملكة خالد الشبيلي تلقى فيها الإذن من برج المراقبة بالارتفاع لمستوى 14000 قدم على نفس المسار الجوي للطائرة الكازاخستانية ولكن من الاتجاه المعاكس.

وعلى إثر ذلك اصطدم الجناح الأيمن للطائرة الكازاخستانية بمؤخرة وذيل طائرة الخطوط السعودية مما تسبب في انشطار وتفكك الطائرة مباشرة، بينما بقي جسم طائرة الخطوط الكازاخستانية كما هو لحين ارتطامها بالأرض، ولقي جميع ركاب الطائرتين حتفهم مباشرة.

حوادث طيران

هذه ليست الحادثة الأولى التي تشهدها المملكة، ولكنها كانت الأكثر دموية بسبب عدد الوفيات، وإلى جانب ذلك شهدت المملكة بعض حوادث الطيران التي يمكن أن نذكر منها بسبب كثرة وفياتها: في 19 أغسطس 1980، وقعت كارثة طائرة الخطوط الجوية الرحلة 163 من طراز لوكهيد إل-1011 تراي ستار من مطار الرياض القديم بالعاصمة الرياض متوجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، عندما اندلع حريق في مخزن الأمتعة، وقد مات جميع الركاب البالغ عددهم 301 شخص.