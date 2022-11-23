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منذ 50 عامًا

قصة أول أغنية لـ المنتخب السعودي عام 1972م

2022-11-23 الساعة 10:41
قصة أول أغنية لـ المنتخب السعودي عام 1972م
المواطن - الرياض

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روى الناقد الفني فريد مخلص، قصة أول أغنية غنيت للمنتخب السعودي في عام 1972م.

وقال مخلص في لقاء له مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، اليوم الأربعاء: إن أول أغنية غنيت للمنتخب السعودي هي أغنية لمحمد عبده سنة 1972، كلمات الأمير بندر بن فهد بن خالد، وألحان الموسيقار طارق عبدالحكيم.

منذ 50 عامًا

لفت مخلص إلى أن الأغنية منذ 50 عامًا، وكان يتوقع أن يلحنها الفنان محمد عبده، لكنها لحنها الموسيقار طارق عبدالحكيم، مشيرًا إلى أنه سمعها في المرحلة الثانوية.

أوضح الناقد الفني، أنه على مدار 50 عامًا أصبحت من الأغاني النادرة التي لم تبث كثيرًا على التلفزيون أو الإذاعة، لكنه لا زال يتذكرها.

أعرب مخلص عن سعادته، أن بعض المواطنين أعادوا نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حاليًّا؛ احتفالًا بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتيني في بطولة كاس العالم بقطر 2022.

أشار مخلص إلى أن فوز المنتخب السعودي يعد حدثًا تاريخيًّا؛ حيث حقق انتصارًا غاليًا وثمينًا على أقوى الفرق المرشحة للبطولة وهو المنتخب الأرجنتيني.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: “قوم واقف واحيوا واحيوا وحيوا حيوا معايا المنتخب”.

 

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