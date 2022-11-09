قصة مُحزنة لـ عروس الأسكندرية المتوفاة

أثارت قصة إنسانية حالة كبيرة من الحزن في مصر يعدما تم تداولها بشكل واسع، حيث توفت فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا لقبها البعض بـعروس الإسكندرية.

ولادة قادمة:

وكشفت وسائل الإعلام المصرية، ان آخر منشوراتها كانت توحي فيه بأنها مقبلة على الولادة، حيث كتبت: كلها ساعات وأولد.. ادعولي ربنا يقومني بالسلامة ويرزقني بطفل سليم معافى بإذن الله.

وأصابت الوفاة المفاجئة لـرانيا، أصدقاءها بحالة من الذهول، إذ أعلن مقربون من عروس الإسكندرية بشكل مفاجئ خبر وفاتها بعد ساعات من منشورها الذي طلبت فيه الدعاء قبل ولادتها دون الإفصاح عن مصير مولودها الأول الذي أوضحت منشورات الأصدقاء أنه جاء ذكرًا فيما تبين من صفحتها أنها متزوجة منذ عام و3 أشهر فقط.

وكانت خلود وهبة صديقة رانيا أول من أعلن نبأ وفاتها قائلة: رانيا قاسم صاحبتنا ماتت يجماعة ربنا يرحمك يارب ويعوض شبابك ويصبر أهلك اللهم آمين ادعولها بالرحمة”.

وانهالت كلمات الرثاء والعزاء على صفحة الشابة رانيا قاسم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وسط تعليقات عكست أثر رحيلها المفاجئ الذي أحرق قلوب الكثيرين حتى صارت القصة متداولة على نطاق واسع عبر صفحات التواصل الاجتماعي.