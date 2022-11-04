قصة وفاة راعٍ للإبل ضل طريقه 3 أيام

روى المتحدث الرسمي لجمعية إنجاد، علي العليقي، قصة وفاة راعٍ للإبل ظل تائهًا لمدة 3 أيام.

ضل الطريق

وأضاف في تصريحه لبرنامج 120، الذي يذاع على شاشة الإخبارية، أن أحد رعاة الإبل ضل طريقه بسبب عاصفة ترابية جعلته لا يعرف طريق العودة رغم أنه من سكان البر.

خطورة البر

ووفقًا لفضائية الإخبارية، قال علي العليقي: خطورة البر أكبر من البحر وراعي الإبل ظل تائهًا لمدة 3 أيام، الأمر الذي أسفر في النهاية عن وفاته.