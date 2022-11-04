قصة وفاة راعٍ للإبل ضل طريقه 3 أيام

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روى المتحدث الرسمي لجمعية إنجاد، علي العليقي، قصة وفاة راعٍ للإبل ظل تائهًا لمدة 3 أيام.
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متحدث جمعية إنجاد علي العليقي يروي لـ #برنامج_120 قصة وفاة راع للإبل بعد توهانه 3 أيام #الإخبارية pic.twitter.com/yW4Wp4N1qM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 4, 2022
وأضاف في تصريحه لبرنامج 120، الذي يذاع على شاشة الإخبارية، أن أحد رعاة الإبل ضل طريقه بسبب عاصفة ترابية جعلته لا يعرف طريق العودة رغم أنه من سكان البر.
ووفقًا لفضائية الإخبارية، قال علي العليقي: خطورة البر أكبر من البحر وراعي الإبل ظل تائهًا لمدة 3 أيام، الأمر الذي أسفر في النهاية عن وفاته.