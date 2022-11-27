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هبوط 12 مؤشرًا بناسداك

قطاع التكنولوجيا الأمريكي يخسر 7.4 تريليون دولار

2022-11-27 الساعة 9:04
قطاع التكنولوجيا الأمريكي يخسر 7.4 تريليون دولار
المواطن - متابعة

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خسر المستثمرون الأمريكيون نحو 7.4 تريليون دولار من القيمة السوقية، بعد هبوط شهده 12 مؤشرًا فرعيًا ضمن مؤشر الأسهم الأمريكية ناسداك.

تدهور الأوضاع

وفي هذا الوقت خلال عام 2021، كان مؤشر الأسهم الأمريكية ناسداك عند ذروته، حيث قفز بقوة عقب فترة انتشار فيروس كورونا، وكان التوظيف مزدهرًا، بخاصة في قطاع التكنولوجيا.

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ولكن بعد عام، وفي الوقت الراهن، أصبح المشهد شديد الاختلاف.

تراجع التكنولوجيا

ففي قائمة من 15 شركة أمريكية كبيرة تتصدر شركات قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة، لم تنجح شركة واحدة في تحقيق عوائد إيجابية حتى الربع الحالي من العام الجاري.

بل على العكس، فقدت الشركات الكبيرة جزءًا ضخمًا من قيمتها السوقية، إذ تبخرت نحو 700 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت، كما خسرت شركة ميتا، المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك، نحو 70% من قيمتها السوقية، أي أكثر من 600 مليار دولار.

القيمة السوقية

وبشكل عام، فقد خسر المستثمرون نحو 7.4 تريليون دولار من القيمة السوقية، بعد هبوط شهده 12 مؤشرًا فرعيًا ضمن ناسداك.

وجاء التراجع بسبب الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة، والتي عطلت الوصول إلى رأس المال السهل، كما تسبب التضخم المرتفع في الولايات المتحدة في تخفيض القيمة الخاصة بالأرباح المستقبلية لشركات التكنولوجيا بشكل كبير.

كما أن الأزمة طالت العملات الرقمية مثلما طالت أسهم الشركات التكنولوجية.

هبوط الأسهم

وهبطت الأسهم الأمريكية بشكل حاد، لتدخل مرحلة السوق الهابط. والألم الذي تشعر به الشركات نتيجة للأوضاع الاقتصادية، والتي اتجهت في أغلبها نحو تخفيض التكاليف وتجميد عمليات التوظيف الجديدة، وتسريح العاملين بشكل حاد. وشهد العالم المديرين التنفيذيين يتقدمون لعامة الناس للاعتراف بصعوبة الوضع الاقتصادي.

وللمرة الأولى في نحو عقدين من الزمن، أصبح المؤشر ناسداك على وشك الخسارة أمام مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لسنوات متتابعة.

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