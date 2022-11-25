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قطر تقترب من توديع كأس العالم بعد الخسارة من السنغال

2022-11-25 الساعة 6:14
قطر تقترب من توديع كأس العالم بعد الخسارة من السنغال
المواطن - محمد سمعه

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اقترب منتخب قطر من توديع نهائيات كأس العالم 2022 بعد الخسارة من المنتخب السنغالي بثلاثية لهدف في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات.

قطر تخسر للمرة الثانية

وكان المنتخب السنغالي أحرز هدفًا في الشوط الأول عبر اللاعب بولابي ديا في الدقيقة الـ42.

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وفي الشوط الثاني سجل فامارا دييدهيو الهدف الثاني للسنغال بالدقيقة الـ48 مع بداية الشوط.

وقلَّص منتخب العنابي الفارق عبر اللاعب محمد مونتاري في الدقيقة الـ78، ثم أضاف اللاعب بامبا دينج الهدف الثالث للمنتخب السنغالي بالدقيقة الـ84.

منتخب قطر - السنغال

وحقق منتخب السنغال أول فوز في المونديال وحصد 3 نقاط، بينما تلقى منتخب العنابي خسارته الثانية بعد الخسارة من الإكوادور في مباراة الافتتاح.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الثمامة في الدوحة.

منتخب السنغال

 

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