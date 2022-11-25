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بعد خسارته أول مباراتين

قطر تكرر انطلاقة 4 منتخبات بالمونديال

2022-11-25 الساعة 7:11
قطر تكرر انطلاقة 4 منتخبات بالمونديال
المواطن - مروة نبيل

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خيب منتخب قطر الأول لكرة القدم آمال الجماهير في نهائيات كأس العالم 2022، بعد خسارته في أول جولتين.

فوز السنغال

ولعب منتخب قطر ضد السنغال، مساء اليوم الجمعة، على استاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بفوز أسود التيرانجا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وحصد منتخب السنغال الأول لكرة القدم، أول 3 نقاط في مونديال 2022، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما تذيل العنابي الترتيب بدون رصيد، وذلك قبل مباراة هولندا والإكوادور التي ستنطلق بعد قليل.

قطر ضد السنغال
جانب من المباراة – المصدر @QFA

رقم سلبي لمنتخب قطر

وأصبحت قطر أول منتخب مضيف يخسر مباراة الافتتاح في نهائيات كأس العالم بخسارتها بهدفين دون رد ضد الإكوادور، قبل أن تُكرر رقم 4 منتخبات مضيفة خسرت مباراتيْن متتاليتيْن في تاريخ المونديال.

منتخب قطر
لاعبو العنابي – المصدر @QFA

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المنتخبات التي خسرت، هي؛ إسبانيا عام 1982، الولايات المتحدة في 1994، كوريا الجنوبية عام 2002 والبرازيل في 2014.

البرازيل في كأس العالم 2014
البرازيل في مونديال 2014

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