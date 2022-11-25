قطر تكرر انطلاقة 4 منتخبات بالمونديال

خيب منتخب قطر الأول لكرة القدم آمال الجماهير في نهائيات كأس العالم 2022، بعد خسارته في أول جولتين.

فوز السنغال

ولعب منتخب قطر ضد السنغال، مساء اليوم الجمعة، على استاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بفوز أسود التيرانجا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحصد منتخب السنغال الأول لكرة القدم، أول 3 نقاط في مونديال 2022، ليحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما تذيل العنابي الترتيب بدون رصيد، وذلك قبل مباراة هولندا والإكوادور التي ستنطلق بعد قليل.

رقم سلبي لمنتخب قطر

وأصبحت قطر أول منتخب مضيف يخسر مباراة الافتتاح في نهائيات كأس العالم بخسارتها بهدفين دون رد ضد الإكوادور، قبل أن تُكرر رقم 4 منتخبات مضيفة خسرت مباراتيْن متتاليتيْن في تاريخ المونديال.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المنتخبات التي خسرت، هي؛ إسبانيا عام 1982، الولايات المتحدة في 1994، كوريا الجنوبية عام 2002 والبرازيل في 2014.